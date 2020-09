El multimillonario que quería morir sin nada y donó toda su fortuna

Charles “Chuck” Feeney, de 89 años, es el fundador, junto con Robert Miller, de Duty Free Shoppers, una iniciativa de 1960 que le dio al empresario miles de millones de dólares mientras vivía de manera simple, como un monje. Como filántropo, fue pionero en la acción “Dar mientras se vive”: gastar la mayor parte de su fortuna en grandes apuestas benéficas en lugar de financiar una fundación después de la muerte. La filosofía es: dado que no podrás tomar nada en absoluto, ¿por qué no renunciar a todo, controlar por dónde vas y comprobar los resultados con tus propios ojos?

“Aprendimos mucho. Hoy haríamos algunas cosas de manera diferente, pero estoy muy contento. Me siento muy bien por haber completado esta iniciativa bajo mi mando ”, dijo Feeney a Forbes. “Estoy muy agradecido con todos los que se unieron a nosotros en este viaje. Y para aquellos que se preguntan acerca de dar mientras se vive: pruébalo, te gustará “.

En las últimas cuatro décadas, Feeney ha donado más de US$8.000 millones a organizaciones benéficas, universidades y fundaciones de todo el mundo a través de su fundación, Atlantic Philanthropies. Cuando lo conocí en 2012, calculó que había reservado alrededor de US$2.000 millones para su jubilación y la de su esposa. En otras palabras, donó un 375.000% más de dinero que su patrimonio neto actual. Y lo hizo de forma anónima. Mientras que muchos filántropos adinerados utilizan un ejército de anunciantes para hacer alarde de sus donaciones, Feeney hizo todo lo posible para mantener sus acciones en secreto. Debido a su secreta campaña de filantropía mundial, Forbes lo llamó el James Bond de la Filantropía.

Feeney no tiene ninguno de los hábitos tradicionales de los multimillonarios. El hombre que amasó una fortuna vendiendo artículos de lujo a turistas y luego lanzó el gigante de capital privado General Atlantic, vive en un apartamento en San Francisco que tiene la austeridad de un dormitorio universitario. Cuando lo visité hace unos años, su propiedad tenía fotos de amigos y familiares colgadas en las paredes de una simple mesa de madera. También había una pequeña placa acrílica que decía “Felicitaciones a Chuck Feeney por US$8.000 millones en donaciones filantrópicas”.

Eso resume a Feeney: perfil bajo, impacto extraordinario. Como ya no es un secreto, su extrema caridad y sus subvenciones para grandes apuestas conquistaron a los empresarios y filántropos más influyentes. Su absoluta generosidad y valientes inversiones influyeron en Bill Gates y Warren Buffett cuando lanzaron Giving Pledge en 2010: una campaña agresiva para convencer a los más ricos del mundo de donar al menos la mitad de sus fortunas antes de morir. “Chuck fue la inspiración para Giving Pledge”, dice Warren Buffett. “Es un modelo a seguir para todos nosotros. Me tomará 12 años después de mi muerte hacer lo que él está haciendo en la vida “.

Feeney dio mucho dinero para resolver grandes problemas: ya sea para traer la paz a Irlanda del Norte, modernizar el sistema de salud de Vietnam o gastar 350 millones de dólares para transformar la isla Roosevelt de Nueva York en un centro de tecnología. No esperó para otorgar donaciones después de su muerte o crear un fondo con su nombre que anualmente contribuye poco a un gran problema. Buscó causas en las que pudiera tener un impacto dramático y apostó todo por ellas.

En 2019, trabajé con Atlantic Philanthropies en un informe titulado “Zero Is the Hero“, que resumía las décadas de donaciones arriesgadas de Feeney. Aunque contiene cientos de números, estadísticas y datos, Feeney resumió su misión en unas pocas frases. “No veo ninguna razón para posponer la donación cuando se puede lograr tanto apoyando causas valiosas. Además, es mucho más divertido dar mientras vives que dar después de morir “.

El 14 de septiembre de 2020, Feeney completó su misión de cuatro décadas y firmó los documentos para cerrar Atlantic Philanthropies. La ceremonia, que tuvo lugar a través de Zoom con el consejo, incluyó mensajes en video de Bill Gates y el ex gobernador de California Jerry Brown. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió una carta oficial del Congreso de los Estados Unidos agradeciendo a Feeney por su trabajo.

En su apogeo, Atlantic Philanthropies tenía más de 300 empleados y diez oficinas globales en siete ubicaciones alrededor del mundo. La fecha de cierre específica se fijó hace años como parte de su plan a largo plazo para realizar donaciones de alto riesgo y gran impacto, estableciendo un plazo estricto para donar todo su dinero y cerrar la empresa. La fecha de vencimiento de 2020 agregó urgencia y disciplina a la iniciativa. Le dio a Atlantic Philanthropies tiempo para documentar su historia, reflexionar sobre las victorias y derrotas y crear una estrategia a seguir por otras instituciones. Como me dijo Feeney en 2019: “Nuestra donación se basa en oportunidades, no en un plan para permanecer en el negocio por mucho tiempo”.

Aunque la vida como filántropo ha terminado, la influencia de Feeney resuena en todo el mundo gracias a las grandes apuestas en salud, ciencia, educación y acción social. ¿A dónde se fueron los US$8.000 millones? Donó US$3.700 millones a la educación, incluidos casi US$1.000 millones a su alma mater Cornell. Más de US$870 millones se destinaron a derechos humanos y cambio social, US$62 millones para abolir la pena de muerte en Estados Unidos y US$76 millones millones a campañas populares para apoyar la aprobación de Obamacare. Feeney también donó más de US$700 millones millones a la salud, US$ 270 millones para mejorar la situación del servicio público en Vietnam y US$ 176 millones al Global Brain Health Institute de la Universidad de California en San Francisco.

Una de las últimas acciones de Feeney, 350 millones de dólares para que Cornell construya un campus tecnológico en la isla Roosevelt de Nueva York, es un ejemplo clásico de su filosofía de donación. Aunque era notoriamente humilde en su propia vida, Feeney estaba dispuesto a gastar mucho y correr riesgos cuando el valor y el impacto potencial superaban el riesgo.

Vea a continuación lo que piensan los principales filántropos del mundo sobre Charles “Chuck” Feeney:

Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, cofundador de The Giving Pledge

“Chuck ha sido un modelo a seguir para todos nosotros. Si tienes los héroes adecuados en tu vida, ya has recorrido el 90% del camino. Chuck Feeney es un buen héroe “.

Laurene Powel Jobs, fundadora y presidenta de Emerson Collective

“Chuck Feeney es un verdadero pionero. Gastar sus recursos durante toda una vida ha inspirado a una generación de filántropos, incluido yo mismo. Y su dedicación a la donación anónima – y su enfoque en solucionar los problemas del momento – refleja la fuerza de su carácter y conciencia social. Todos seguimos sus pasos “.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, The Gates Foundation y The Giving Pledge

“Chuck ha creado un camino para que lo sigan otros filántropos. Recuerdo haberme conocido antes de comenzar con Giving Pledge. Me dijo que deberíamos alentar a las personas a que no solo dieran el 50%, sino tanto como fuera posible durante sus vidas. Nadie es un mejor ejemplo de esto que Chuck. Mucha gente me habla de cómo los inspiró. Es realmente increíble”.

Sandy Weill, financiera y ex presidenta de Weill Cornell Medicine

“Chuck llevó la donación al extremo más que nadie. Nunca gastó el dinero en sí mismo y donó casi todo. Muchas personas ahora comprenden la importancia de dar y la importancia de involucrarse en las cosas a las que da su dinero “.

John Arnold, exgerente de fondos de cobertura y fundador de Arnold Ventures

“Chuck fue el pionero en el modelo en el que las donaciones terminan al final de la vida, y no comienzan. Pudo ser más agresivo, tomar mayores riesgos y disfrutar más al dar. Hay un gran poder en dar mientras viva. Cuanto mayor es la distancia entre la persona que financió la filantropía y el trabajo, mayor es el riesgo de volverse burocrático e institucional, esta es la sentencia de muerte para la filantropía ”.

*En alianza con Forbes Colombia