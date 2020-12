Coronavirus: qué países ya comenzaron a aplicar la vacuna

Reino Unido, Rusia y Estados Unidos fueron los primeros países que iniciaron la aplicación de la vacuna contra Covid-19. Ante un aumento de contagios y el anuncio de regreso al confinamiento en el mundo, las naciones se apresuran para inmunizar a la población e instan a los ciudadanos a no bajar la guardia.

En Latinoamérica, México, Costa Rica, Chile y Argentina centraron este miércoles la atención en la lucha contra el coronavirus al recibir en sus territorios las primeras dosis de las vacunas desde Bélgica y Rusia, con los tres primeros países comenzando la vacunación este mismo jueves.

Una abuela de 90 años se convirtió en la primera persona del mundo en recibir una vacuna contra Covid-19 completamente probada este martes, cuando Gran Bretaña comenzó a inmunizar masivamente a su población, un esfuerzo que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia de tiempos de paz.

Meet Maggie: the first person in the world to receive a fully-tested and approved Covid-19 vaccine on the NHS. pic.twitter.com/eb2ijTMSLW

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020