Espectador graba el escalofriante ataque de dos leonas al domador de un circo en Rusia

Las imágenes fueron captadas por un miembro del público, resalta 20minutos.es.

El ataque se registró en el circo de Moshkovo, en la región rusa de Novosbirsk.

En las imágenes se observa cuando una de las leonas mordió y produjo heridas al domador, identificado como Maxim Orlov.

En la grabación se puede ver a dos leonas, llamadas Vega y Santa, que entran a la jaula y luchan entre ellas antes de que Orlov entre al recinto.

De repente, Vega se dirige hacie el entrenador, atacándolo y dejándolo con lesiones en brazos y piernas.

El domador intenta luchar contra la leona mientras algunos miembros del público se quedan petrificados, incluidos niños, otros miran con horror y otros intentan escapar del circo.

El domador y el resto del personal del circo finalmente se defienden de la leona con palos. Orlov luego fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con The Sun, una mujer embarazada sufrió un ataque epiléptico por el shock.

Tras ser atendido en el hospital, Orlov dijo: “Casos como el de hoy son muy raros, pero los animales son animales. Vega tiene cinco años y ha sido rebelde desde la infancia”.

La leona no volverá a actuar como resultado del ataque, confirmó el entrenador.

