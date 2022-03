En imágenes: cámaras captan los intensos bombardeos del ejército ruso contra Kiev, la capital ucraniana

Cámaras de seguridad grabaron los más recientes ataques rusos contra barrios y poblados de Kiev, Ucrania, donde no cesan los bombardeos.

El Medio The Kyiv Independent publicó un video sobre el momento exacto de la caída de una bomba en esa ciudad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había informado que se registraron fuertes combates en la región de Kharkiv, especialmente intensos cerca de Izyum, y que el ejército ucraniano detuvo a los ocupantes en la región de Sumy, Chernihiv y Kyiv, en el sur, donde fue captada la explosión.

De acuerdo con una ciudadana ucraniana, los bombardeos contra civiles no han cesado y están siendo cada vez más frecuentes.

De hecho este domingo, Zelenski denunció el bombardeo contra una escuela de Kiev, y dijo que estaba abierto al diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Una publicación este domingo de Independent da cuenta de los ataques contra Kiev (Kyiv).

“Mi auto había desaparecido, al igual que muchas otras cosas por aquí”, le dice al reportero un guardia de seguridad.

“Otros autos, garajes, casas. Fue una explosión increíble. El ruido fue estremecedor y hubo un gran destello de luz”, agrega, al describir las explosiones en plena ciudad.

“El ataque fue uno de los últimos bombardeos contra Kyiv, que los ha sufrido diariamente desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin el 24 de febrero. Las áreas residenciales han sido atacadas con una frecuencia cada vez mayor, lo que ha provocado un aumento de las víctimas civiles”, dice el Independent.

De acuerdo con la nota, varios edificios civiles han sufrido serios daños a raíz de los bombardeos.

Describe que el auto del que habla el agente, yacía junto a otros vehículos cerca de un agujero de casi 2 metros de profundidad que dejó la bomba.

“Las olas de la explosión rompieron ventanas en casas y tiendas a tres calles a la redonda. Hasta el momento se ha hallado un cuerpo, dicen las autoridades, mientras que varias personas resultaron heridas. Los residentes afirman que el recuento de muertes es mucho mayor y que algunos residentes sufrieron lesiones tan graves que era poco probable que sobrevivieran”, consigna el medio.

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, denunció “las mentiras” de Rusia de que solo se atacaban objetivos militares.

Pero los residentes de la capital se niegan a rendirse. “Reconstruiremos”, dicen con firmeza.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.

Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022