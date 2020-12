Elon Musk revela en qué año SpaceX enviará a los primeros humanos a Marte

Elon Musk, fundador de SpaceX, aseguró recientemente que está “muy seguro” de que su empresa aeroespacial gozará del éxito en llevar humanos a Marte e indicó que tiene como objetivo llevar a cabo una misión “dentro de 6 años”.

“Si tenemos suerte, tal vez en 4 años. Queremos enviar un vehículo sin tripulación allí en 2 años”, dijo Musk durante la ceremonia del Premio Axel Springer, el cual honra a personalidades destacadas en el campo de la innovación y en la edición reciente fue acreedor.

La fecha coincide con lo que Musk ha prometido desde hace varios años y que apuntaba que en un plazo de diez años se lograría enviar personas al planeta rojo y en la actualidad aseguró que SpaceX lanzará personas en 2026.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."

"If we get lucky, maybe 4 years … we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g

