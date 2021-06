El sorprendente hallazgo que hizo un usuario de Google Maps en el estrecho de Bering

Los hallazgos curiosos en Google Maps están a la orden del día, aunque muchos de estos suscitan diversas teorías sobre cualquier tipo de tema susceptible.

20minutos.es resaltó que un usuario de Reddit ha encontrado en la aplicación algo que sí es real y parece lo que es.

Se trata de una imagen en la que se ven los restos de un avión en la isla Big Diomede, que se encuentra en el estrecho de Bering, que separa Alaska, EE. UU. de Rusia.

Al compartir esto en Reddit, preguntó al resto de usuarios si conocían la historia tras este accidente aéreo.

Como no cabía esperar que fuera de otro modo, rápidamente se encontró una respuesta a esta incógnita. Se concluyó que era un avión ruso que se estrelló en la isla en 1971.

Este joven que compartió su hallazgo en Reddit no fue el primero en darse cuenta de que ahí se veía claramente un avión.

En 2019, @kyiv_r, compartió en Twitter parte de la historia de este accidentado vuelo.

En el tuit dice: “3 de junio de 1971, en el techo – el punto más alto de la isla de Ratmanov (533 m), Li-2 se estrelló.

La aeronave entregó papeletas en el puesto de avanzada Ratmanov para las elecciones.

