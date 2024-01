Alaska Airlines: avión pierde parte del fuselaje en pleno vuelo y pasajeros relatan experiencia

Un vuelo rutinario se convirtió en una experiencia aterradora para los pasajeros cuando el avión de aerolínea Alaska Airlines, un Boeing 737 Max, perdió parte de su fuselaje, incluida una ventana, en pleno vuelo.

El vuelo 1282, con 171 pasajeros y seis tripulantes, retornó de emergencia al aeropuerto de Portland, Oregón, EE. UU. debido a un problema de presurización. Testigos relatan que la sección del fuselaje se desprendió poco después del despegue.

La aerolínea anunció en sus redes sociales la inmovilización temporal de su flota de 65 aviones Boeing 737-9, a la espera de completar inspecciones de seguridad. Tanto Alaska Airlines como Boeing están colaborando con las autoridades para comprender el incidente. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, en inglés) también investigan.

