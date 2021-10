El “megacometa” Bernardinelli-Bernstein se dirige a la tierra y científicos explican cuánto mide

Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein, son la dupla de científicos que descubrieron el cometa más grande del Sistema Solar y por ende, así se le atribuye el nombre.

En colaboración con Dark Energy Survey, salió a la luz el Cometa Bernardinelli-Bernstein, un cometa de más de 160 kilómetro de diámetro (siete veces más grande que la Luna y Marte) jamás visto en los últimos años.

Crónica.com informó que el cuerpo tiene una anchura de 160 kilómetros, mientras que un cometa de tamaño medio tiene aproximadamente 10 km de diámetro.

El Bernardinelli-Bernstein está a 20 veces de la distancia de la tierra al sol, lo que implica que se dirige hacia nuestro punto azul, y según los científicos, alcanzará su punto más cercano al sol en su órbita el 23 de enero de 2031, por lo que tendría prácticamente 20 años para estudiarlo.

Fue en el 2014 cuando apareció por primera vez este cometa. Los astrónomos llegaron a confundirlo con un planeta enano por su enorme volumen.

Luego se dieron cuenta que era más que un punto negro, y que se movía con el tiempo. Así lo rastrearon durante el 2015 hasta el 2018 siendo el principal objeto de investigación.

El astrónomo y periodista científico Will Gater publicó en su cuenta de Twitter una comparación que brinda una referencia acerca del tamaño del megacometa que se acerca al sol, y da cuenta de su magnitud.

Además, los científicos afirmaron que este megacometa tarda aproximadamente 5.5 millones de años en completar su órbita, que al parecer es vertical al plano de los planetas.

De acuerdo con la investigación científica, el megacometa Bernardinelli-Bernstein se ubica actualmente a 10.9 unidades astronómicas del sol, siendo una unidad astronómica la distancia entre el sol y la tierra.

Las estimaciones indican que haría su ingreso en el año 2031. Pero la pregunta es ¿Qué pasaría si se acerca demasiado al sol e impacta sobre él?

Los científicos no han logrado determinar lo que ocurriría, y su movimiento lo monitorean de manera constante usando la tecnología Dark Energy Survey, enfocada entender la llamada ‘energía oscura’, una sustancia de la cual se sabe poco y que se cree que constituye el 68% del universo.

Lo que si se estima es que, por su distancia, los investigadores consideran que llegará a rozar sólo la órbita de Saturno antes de comenzar a desintegrarse por el calor del sol, motivo por el cual su influencia será menor.

Reading @phbernardinelli's tweets this morning I was trying to get my head around just how big Comet Bernardinelli-Bernstein (aka C/2014 UN271) is.

So here's a graphic I've just made to show an (edited) @NOIRLabAstro illo of it in comparison to some other Solar System objects. pic.twitter.com/sx9MWkavxv

— Will Gater (@willgater) September 22, 2021