El dióxido de carbono en la atmósfera aumenta en 4 años lo que antes tardaba 200 años

El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, ha aumentado en los últimos cuatro años tanto como cuando la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, transición que tomó entre 100 y 200 años.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo este lunes 23 de noviembre en una rueda de prensa que se ha llegado a una concentración de CO2 de 410 partes por millón, con respecto a las 400 partes por millón registradas en 2015 y que ya se consideraba un récord alarmante.

La desaceleración de la producción industrial en los primeros meses de la pandemia y los confinamientos que afectaron a gran parte de la población mundial, provocando la disminución del uso del transporte aéreo y terrestre, no han servido para hacer bajar la curva ascendente de los gases de efecto invernadero.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, explicó que las cuarentenas masivas pueden haber disminuido la emisión de agentes contaminantes y gases invernaderos como el CO2, pero no han tenido ningún impacto significativo en su concentración en la atmósfera.

El calor que este fenómeno produce está detrás del aumento de la temperatura global, de la subida del nivel del mar y su acidificación, del deshielo y de la violencia de algunos desastres climáticos, como los recientes huracanes en el Atlántico.

Taalas recordó que desde 1990 el forzamiento radiativo (diferencia entre la insolación absorbida por la Tierra y la energía que ésta irradia de vuelta al espacio) ha aumentado un 45%, reforzando el calentamiento del planeta.

Todos los gases de efecto invernadero tienen un periodo prolongado de vida, pero el CO2 que representa el 80% del total, es el que más dura.

CO2 concentrations have accumulated in the atmosphere throughout industrial era.

Like water in a bath tub.

CO2 emissions are the running tap.

It's not enough to slow the flow of water. We need to shut the tap completely.

We need to cut net emissions to zero for #ClimateAction pic.twitter.com/kqeJPH6T8k

— World Meteorological Organization (@WMO) November 23, 2020