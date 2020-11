“Bola de fuego”: avistamiento de meteorito ilumina las redes sociales de Japón

Una estrella fugaz que cruzó el cielo nocturno sobre partes del centro y oeste de Japón iluminó el firmamento y las redes sociales; los usuarios compartieron imágenes de la estrella fugaz inusualmente brillante.

Los medios locales dijeron que se creía que la bola de fuego era un bólido, un meteoro extremadamente brillante que explota en la atmósfera.

“Creemos que el último estallido de luz fue tan brillante como la luna llena”, dijo Takeshi Inoue, director del Planetario Municipal Akashi, a la agencia de noticias Kyodo.

A falling meteor lit up the night skies over western Japan with a dazzling “fireball” display.

The meteor could be briefly seen in the skies at 1.35 am, before emitting a powerful light that was seen across western and central Japan. pic.twitter.com/Xnm63BeJlI

