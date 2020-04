Coronavirus: los repudiables actos discriminatorios contra médicos en Argentina por la pandemia

“Yo estoy en contacto con muchos propietarios que alquilan departamentos y varios me dijeron que tomaron la decisión de no alquilarles a los profesionales de la salud. Algunos me dijeron que era ‘para evitar represalias’ de los vecinos y hay otros que ni siquiera quieren entrar en contacto con ellos, como si fueran la peste o algo así”, detalló Sylvia.