El día que Elmo nos preguntó si estábamos bien y desencadenó una masiva catarsis digital

“¿Cómo está todo el mundo?”. Esa fue la simple pregunta que Elmo, el más famoso muñeco de Plaza Sésamo, posteó en su cuenta en X (antes conocido como Twitter).

Lo que no pudo imaginar es que su inocente interés desencadenaría una avalancha de respuestas de gente compartiendo su dolor y desasosiego.

Su mensaje ha tenido más de 192 millones de reproducciones y tal ha sido el impacto que ha generado que el propio Elmo respondió diciendo que “se alegra de haber preguntado” con una etiqueta resaltando la importancia del bienestar emocional de las personas.

Hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) se tomaron un tiempo para reflexionar sobre las respuestas que recibió la pregunta casual formulada por el querido personaje infantil de la televisión.

“Nuestro amigo Elmo tiene razón: Tenemos que estar ahí los unos para los otros”, publicó el mandatario estadounidense.

Todo comenzó con el lunes por la mañana, cuando Elmo publicó su mensaje.

“Elmo sólo está chequeando. ¿Cómo está todo el mundo?”, preguntó en X.

A partir de ese momento su publicación se convirtió en una plataforma que sirvió de catarsis digital para miles de usuarios.

“Elmo, estoy sufriendo de pánico existencial”, escribió uno.

“Todas las mañanas estoy impaciente por volver a dormir. Cada lunes, no puedo esperar a que llegue el viernes. Cada día y cada semana de por vida”, escribió otro.

“El mundo está ardiendo a nuestro alrededor, Elmo”, dijo el YouTuber Steven McInerney.

Incluso celebridades como la actriz Rachel Zegler se sumó diciendo que estaba “resistiendo el impulso de decirle a Elmo que estoy un poco triste”.

Tal vez el momento de la pregunta de Elmo tuvo la culpa.

Era difícil que acaba bien una pregunta de esa naturaleza un lunes de enero por la mañana, al final de un mes que muchos consideran eterno, en especial en los países del hemisferio norte donde predomina la oscuridad y el frío del invierno.

El peludo muñeco pelirrojo no se inmutó porque todo el mundo le echara encima sus problemas, sino más bien se mostró solidario con cada uno de ellos.

“¡Guau! ¡Elmo se alegra de haber preguntado! Elmo aprendió que es importante preguntar a un amigo cómo le va. Elmo volverá pronto, amigos. Elmo los quiere. #BienestarEmocional”, publicó el martes por la noche.

Wow! Elmo is glad he asked! Elmo learned that it is important to ask a friend how they are doing. Elmo will check in again soon, friends! Elmo loves you.❤️ #EmotionalWellBeing pic.twitter.com/jhn2LNKfHf

— Elmo (@elmo) January 30, 2024