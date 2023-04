Coronación Carlos III: la creación de un emoji y otros detalles de la ceremonia

El rey Carlos, de 74 años, sucedió a la reina Isabel II tras su muerte en septiembre. Su ceremonia de coronación tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en Londres.

Los actos durarán a lo largo de tres días y, además del tradicional desfile, incluirán un concierto nocturno y una gran comida nacional, además de otras iniciativas.

El Palacio de Buckingham indicó que para este acontecimiento creará un emoji inspirado en la corona de Eduardo, del siglo XVII, que llevó la reina Isabel II en su acto de coronación en 1953 y lo mismo hará su hijo.

Este emoticono acompañará los mensajes en Twitter con la etiqueta #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut y otros del mismo estilo.

La corona británica ya había lanzado un emoji especial para el jubileo de platino de la reina Isabel II, en la primavera de 2022. En ese caso, se trataba de un corgi, el perro preferido de la monarca, con una corona.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023