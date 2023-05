Estos fueron los artistas que rindieron tributo a Carlos III en el día de su coronación

Los músicos británicos Paul McCartney y Elton John estuvieron entre los artistas que rindieron este sábado tributo a Carlos III con motivo de su coronación en la Abadía de Westminster.

“Disfruten este día especial en la historia de nuestro país”, escribió en Twitter el antiguo Beatle, que publicó asimismo una fotografía en la que aparece compartiendo escenario con el monarca británico.

Elton John, por su parte, divulgó a través de Instagram una imagen de Carlos ataviado con su uniforme de gala para conmemorar su coronación.

La revista Rolling Stone ha revelado que el autor de “Rocket Man” fue invitado a participar en el concierto que se celebra el domingo en honor al rey, pero declinó por “problemas de agenda”.

La diseñadora Victoria Beckham subrayó por su parte los “agradables recuerdos” que atesora junto a Carlos III, a quien describió como “comprensivo y amable”.

Enjoy this special day in our country’s history – Paul pic.twitter.com/egwJEVTTBa

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) May 6, 2023