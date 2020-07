Captan a Mark Zuckerberg surfeando y se burlan de su rostro en redes sociales

Zuckerberg está de vacaciones en las islas y se filtraron unas imágenes que no han pasado desapercibidas en redes sociales.

LaVangurdia.com publicó que lo que ha generado comentarios y memes son las imágenes de la cara de Zuckerberg totalmente blanca, en lo que parecer ser un uso exagerado de protector solar.

El multimillonario de 36 años fue captado en una cámara de navegación y fue seguido por un bote el sábado 18 de julio pasado, informó el New York Post.

En las fotos, se lo ve colgado en el tablero de Efoil, que tiene un valor de 12 mil dólares, y permite a sus usuarios deslizarse más fácilmente sobre el agua.

En una de las fotos se le ve con el rostro blanco, como si llevara una mascar, por lo que internautas los han comparado con una geisha o incluso con el Joker.

Según WebMd, las quemaduras causadas por el sol afectan la salud y pueden causar daños en la piel y actualmente Hawaii registra temperaturas de 29 grados centígrados, similar al sudeste asiático.

Mark Zuckerberg surfing looks like a horror movie about a mime who terrorizes a sleepy beachfront community pic.twitter.com/pfXa41Z3pg

— Jim Cunningham (@J1MCUNN1NGHAM) July 19, 2020