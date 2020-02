Qué daños provoca aplicar bicarbonato, azúcar y vinagre de manzana en el rostro

Algunas prácticas de belleza cuentan con el bicarbonato como aliado. Muchas personas lo utilizan para exfoliar, mascarillas o para aclarar la piel. Sin embargo, hay aspectos que no se toman en cuenta al momento de utilizarlo y que pueden tener efectos negativos en la salud.

La dermatóloga Sofía Hernández comenta que muchas personas utilizan el bicarbonato de sodio para limpiar el rostro y eliminar la caspa del cuero cabelludo.

Sin embargo, la especialista asegura que al aplicar un producto alcalino como el bicarbonato se rompe el equilibrio en la piel, factor que puede desencadenar irritamiento o enfermedades como la rosácea (enfermedad crónica que afecta la piel, provocando enrojecimiento y espinillas).

La dermatóloga Maureen Barahona explica que la piel tiene un PH de 4.5-5.5 que le permite mantener un manto ácido que es fundamental para tener una tez sana.

Además, Barahona explica que este manto ácido permite el desarrollo de la flora microbiana normal y crea una barrera que protege de los agentes externos irritantes y la deshidratación interna de la piel.

La especialista confirma que: “El bicarbonato tiene un PH de nueve y aunque es ligeramente útil en contadas reacciones inflamatorias a dosis minúsculas, los dermatólogos no recomendamos su uso”.

“La razón es que al cambiar el PH de la piel no tendremos células únicas en una pared firme sino células cuya unión grasa se separa. Esto dará paso a que bacterias y hongos que viven en la superficie ingresen a zonas no debidas lo cual genera mayor riesgo de infecciones”, ejemplifica Barahona.

Por otra parte, la dermatóloga Hernández afirma que desde la primera aplicación de bicarbonato en la piel se pueden presentar síntomas como irritamiento, ardor, picazón y enrojecimiento.

Otras alternativas

Barahona indica que la clave para restaurar el manto ácido de la piel es utilizar jabones sin detergente conocidos como Syndent (PH 3.5/5.5), debido a que son suaves y similares a la piel.

Se debe utilizar cremas hidratantes con ceramidas (trabajan directamente sobre la capa córnea de la epidermis protegiéndola de las agresiones externas) y lanolina (Es perfecta para aportar humedad y suavidad a la piel). También no puede faltar el protector solar aplicándolo tres veces al día a estas horas:

7 horas

11 horas

15 horas

¿Por qué no es bueno utilizar remedios caseros?

La dermatóloga Hernández comenta que las personas tienen la creencia de que lo que utilizan en casa “por ser natural” y esto no dañará la piel.

Sin embargo, la experta hace la observación de que su uso sí puede provocar algunos efectos adversos. Indica que: “Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas luego de aplicar plantas y frutas como el limón que pueden provocar ampollas y manchas. Por eso no es recomendable que las personas se autoreceten productos naturales.

Por su parte, Barahona comenta que “pocas cosas que se utilizan para cocinar son útiles y eficaces para aplicar en el rostro, a diferencia de la manzanilla y la sábila; sin embargo, estos se utilizan en casos particulares. Lo más recomendable es consultar con un dermatólogo que conozca la enfermedad que se padece”.

“Saber lo que funcionó con otra persona no necesariamente hará que funcione con mi condición de piel, ya que esto podría provocar efectos adversos, secuelas e incluso gastos innecesarios”, aconseja Barahona.

Otros productos que las personas suelen utilizar para el rostro son el azúcar, vinagre de manzana, canela, entre otros.

Para Barahona, utilizar azúcar como exfoliante resulta muy brusco y solamente se provocaría lesiones a la piel. Además, dañan las proteínas de la piel y generan un envejecimiento prematuro.

“Cuando el grano es muy grande o la fricción muy intensa se estimula al melanocito que es la célula del color en la piel. Esto hace que se produzca más pigmento o color y, por ende, mayor riesgo de manchas. Un dato curioso es que las bacterias y hongos se alimentan de medios dulces”, comenta la especialista.

Sobre este caso en particular, Hernández argumenta que el azúcar puede provocar microfisuras debido al tamaño de los granos de este producto.

“Ante un acné activo e inflamatorio, aplicar azúcar provocará manchas y cicatrices en la piel”, afirma la dermatóloga.

En Internet hay diversos tips para el cuidado de la piel que incluyen productos como el vinagre de manzana, pero este no se recomienda excepto si este es diluido. Pero, contrario a lo que se cree, este solo se utiliza para eliminar bacterias como la pseudomona (La pseudomona es una bacteria que está en la tierra y se contagia por contacto directo con cosas contaminadas.).

“Esta no suele tener alguna eficacia en el rostro por lo que utilizarlo no tiene utilidad”, comenta Barahona.

Consejos para cuidar la piel

Las especialistas enfatizaron estas recomendaciones para el cuidado de la piel

• Lavar el rostro con jabón syndet cada 12 horas

• Utilizar hidratante 2 a 3 veces al día (no importando si la piel es grasa o seca)

• Aplicar protector solar todos los días

• Usar medios de protección como sombrero y sombrilla

• Evitar la exposición del sol entre las 11 a 16 horas

• No automedicarse remedios caseros

• Tomar suficiente agua

• Visitar un dermatólogo para conocer la piel y el tratamiento adecuado

Fuentes consultadas:

Maureen Barahona

Dermatóloga clínica y cosmética

Teléfonos: 22936828/22936830

10 calle 2-45 zona 14, Clínicas Médicas de las Américas, oficina 306

Redes sociales: derma.maureen

Sofía Hernández

Dermatóloga y Tricóloga

Teléfonos: 2219-1837/2339-2487

Dirección: 10 calle 6-40, zona 9, edificio SaluCentro, segundo nivel, clínica C2

Redes sociales: dra.sofiaderma