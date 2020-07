Día Mundial del Perro: 5 curiosidades para celebrar su día

Este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro y y para unirnos a la fiesta, nada mejor que recordar es cualidades que los hacen tan especiales.

¿Por qué se celebra el 21 de julio?

Desde el 2004, cada 21 de julio se festeja en todo el planeta el Día Mundial del Perro, una festividad que rinde honor al animal que es considerado “el mejor amigo del hombre”.

Aunque se desconoce el hecho que motivó la creación de esta festividad mundial, pero se cree que fue para destacar la inmensa labor que prestan estos animales en el diario vivir de los seres humanos.

Para hablar del perro y la ternura, admiración y cariño que inspiran podríamos escribir muchos libros, pero he aquí cinco curiosidades sobre los canes que probablemente muchos no conocen.

1. Los perros pueden reflejar las emociones que ven en nuestro rostro

Así es. Por algo lo llamamos el mejor amigo. Los canes son muy perceptivos y están en mucha sintonía con sus amos, por lo que saben si están alegres o tristes, o están enojados.

Los perros, de hecho, tienen cerca de cien expresiones faciales.

Según el comportamiento que vean en su amo, así tratarán de reaccionar. Por ejemplo, si lo ven triste, tratarán de jugar con él para animarlo.

2. Oído supersónico

Sí, es probable que ya sepas que el oído del perro, al igual que el olfato, está mucho más afinado que el de los humanos, pero ¿sabías que los perros pueden escuchar sonidos de hasta una distancia de 225 metros?

3. Son capaces de aprender hasta 500 palabras

¿Creías que los loros eran los únicos animales “parlanchines”? Pues no, los perros también pueden comprender muchas palabras de los humanos.

Esto dependerá mucho de la raza y el adiestramiento que se le brinde al can. Es importante educarlos desde pequeños y enseñarles a ser sociales.

4. No son muy amigos de la lluvia

Bueno, no aplica para todos, y no es precisamente porque no les guste el agua.

A los perros los pone intranquilo las fuertes lluvias, ya que el ruido de las gotas es molesto para su oído.

Algunos, de hecho, se asustan y se esconden cuando empiezan a sonar los truenos.

5. Muchísimas razas

Existen más de 800 razas de perros. Además, es la única especie de animal con semejante diversidad de razas.

¿Qué no decirles a los amantes de perros?

Quizás leíste esto, pero no tienes perro o no eres amante de ellos. Aquí le dejamos algunos consejos para la próxima vez que estés con un amigo o familiar que tenga perros.

Evita decir esto, ya que podría molestar a los amantes de los perros: