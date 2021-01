Familias de dos colonias de la zona 6 padecen por la falta de agua desde hace más de un año

Unas mil 200 familias de las colonias Proyectos 4-2 y Bienestar Social, en la zona 6, padecen escasez de agua desde hace más de un año, y pese a que en varias oportunidades lo han notificado a las autoridades, sus demandas no han sido escuchadas.

De acuerdo con los vecinos afectados, en oportunidades el agua solo llega entre 15 y 30 minutos por día, lo que aseguran no alcanza ni para llenar una pila, por lo que exige la Municipalidad de Guatemala que les dé una respuesta “urgente” a sus peticiones.

Un grupo de vecinos acudió este jueves a la alcaldía auxiliar para exigir que se solucione el problema, porque muchos van a otras zonas para lavar ropa y utensilios de cocina y la mayoría debe comprar agua para bañarse y beber.

Lili Villagrán, vecina de la colonia Bienestar Social, lamenta la situación en la que se encuentran, porque a pesar de que el agua casi nunca les llega, mes a mes deben pagar la factura en Empagua.

Añadió que con el poco líquido que reciben no pueden hacer nada en el hogar, lo que considera contraproducente cuando se está en medio de una pandemia y que para prevenirla las autoridades recomiendan la higiene.

Aura Violeta Quiroa, afectada, dijo que no saben qué hacer para afrontar la falta de agua y teme que ese sea una fuente de contagio de coronavirus porque no pueden limpiar las casas.

En tanto, Adolfo Enríquez, otro vecino afectado, dijo que debido a la escasez de agua su economía ha sido afectada, pues debe comprar garrafones para cosas básicas como lavado de manos, por lo que hace un llamado a Empagua para que regularice los horarios en los que llega el agua. Agregó que en oportunidades les suspenden el servicio hasta por 72 horas.

El maestro Estuardo del Cid asegura que al no haber agua se incrementa el riesgo ante la pandemia de coronavirus. Recuerda que cuando los niños iban a la escuela la situación era critica, debido a que no había agua no para lavar los sanitarios.

Al cierre de esta nota autoridades del Empagua no se habían pronunciado sobre las acciones que se implementarán para atender las peticiones de los pobladores.