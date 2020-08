Vecinos de Nimajuyú demandan agua y la comuna argumenta que los pozos se secaron

Pilas vacías y recipientes plásticos con poca agua almacenada es la situación que enfrentan vecinos de Nimajuyú uno, en zona 21; por la escasez e irregularidad del servicio, el cual los presta en el sector la empresa municipal de agua (Empagua).

El año pasado el abastecimiento era constante, pero en marzo pasado justo días antes de la emergencia por el coronavirus, tres mil 400 familias que viven en los edificios de apartamentos en Nimajuyú empezaron a padecer de la escasez de agua.

En la actualidad cada vez que giran un grifo no cae agua, las familias han tenido que modificar sus horarios para captar el líquido por las madrugadas, solo en ese periodo se suministra según los vecinos.

El 10 de agosto pasado la corte de constitucionalidad ordenó a Empagua de la municipalidad de guatemala abastecer a los vecinos, “salvo que las acciones no lo permiten” se haría una distribución equitativa.

Los vecinos señalan que las autoridades han establecido el horario diurno para la parte baja de nimajuyú y nocturno para la parte alta, señalan es un servicio irregular.

“Esto está muy difícil, me tuve que bañar a la 1 de la madrugada -del lunes- porque no se puede en otro horario. La municipalidad -de la capital- dice que a las 11 de la noche cae el agua, pero eso significa que empieza a caer y no lleva presión, entonces me dan la una de la madrugada llenando mis botes, eso ya no es vida”, lamento Evelyn Mena.

La comuna capitalina argumenta que sí hay agua para los vecinos, pero hay dificultades para que llegue a los pisos más altos de los edificios de Nimajuyú.

Carlos Flores, vocero de Empagua, por vía chat expuso: “No es correcto aseverar que Empagua tenga problemas de abastecimiento en toda el área de Nimajuyú zona 21. Conocemos que existe un problema puntual especialmente en el cuarto nivel de Nimajuyú 1”.

Flores justificó: “Nimajuyú 2 no tiene ese problema, y esto se debe a que ambos son proyectos que fueron desarrollados por el BANVI y entregados a EMPAGUA posteriormente. La diferencia es básicamente que Nimajuyú 1 no cuenta con una bomba interna que distribuye el agua dentro de los módulos como lo tiene Nimajuyú 2 y esto, por las características de los edificios, no logra llegar con regularidad a la parte más alta como lo es el cuarto nivel, el resto del área está abastecida”.

Según el vocero de Empagua “cuando esos proyectos – edificios de Nimajuyú – fueron desarrollados ambos contaban con pozos propios, ambos dejaron de producir (porque se quedaron sin agua) y es cuando Empegua buscó fuentes alternas de abastecer el sector”.

Hay vecinos que sospechan manipulación de pozos y venta de agua a otras colonias.