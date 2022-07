Prohibición de venta de combustible: SAT dice que propuesta para quienes no paguen Impuesto de Circulación es inviable

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dijo este viernes en un comunicado que no era viable la opción que analizaban de prohibir la venta de combustibles a quien no hubiera pagado el Impuesto de Circulación de Vehículos.

Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, había informado que no habrá prórroga para el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos en esta ocasión y que, además, estudian una medida contra quienes no lo hagan.

El último día para efectuar el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos correspondiente al año en curso es el 1 de agosto.

El Decreto 70 – 94, en el artículo 29, establece que el 31 de julio de cada año es el último día disponible para que los automovilistas efectúen el pago; sin embargo, en este 2022 ese día es inhábil por ser domingo.

Por ello, el superintendente indica que los automovilistas deben agilizar su pago para no tener inconvenientes por la saturación de los sistemas bancarios.

“Ha habido suficiente tiempo. Hemos hecho llamado y vamos como por el 60% de cobro del impuesto. Todavía falta y se hace un llamado a que lo hagan pronto, porque la última semana pueden estar colapsados los sistemas de los bancos y de la SAT”, refirió Díaz.

Además, aseguró que estudian tomar una medida contra quienes no hagan efectivo el pago, la cual no permitiría que las personas puedan comprar combustibles.

Detalló que, al momento de emitir las facturas por gasolina se ingresarían las placas para tener control del parque vehicular.

“Analizamos la prohibición de vender gasolina a aquellos que no hayan pagado su Impuesto de Circulación de Vehículos. ¿Cómo pueden circular si no tienen el permiso del Estado?”, refirió el superintendente.

“Es un proyecto que estamos estudiando y queremos avanzar para mejorar la tributación en Guatemala”, aseguró.

El superintendente aseguró que se podría verificar en cada venta de gasolina que el vehículo tenga el impuesto pagado. “Si no lo tiene, prohibir la venta del combustible”, aseguró.

Añadió que se analiza si se requiere una ley o “a través de algún sistema”.

“Un carro que no ha pagado, o una moto que no ha pagado su impuesto de Circulación de Vehículos no puede circular en Guatemala. Está la parte de recogerlos y llevarlos a un predio. La normativa ya existe”, aseguró el superintendente.

Según la SAT, hasta el 17 de junio se habían recaudado Q427.89 millones por concepto de pago de Impuesto de Circulación de Vehículos, lo que representaba el 34.63% del total del parque vehicular.

Los datos correspondían a:

Particulares: 792 mil 089

Motos: 689 mil 238

Comerciales: 141 mil 334

Total: 1 millón 622 mil 661

La multa para personas que cancelen el Impuesto de Circulación después del 1 de agosto tendrán un recargo del 100% del pago.

Es inviable

Este viernes 22 de julio por la tarde, la SAT emitió un comunicado en el que dijo que “en el caso del eventual escenario relacionado con el Impuesto, la institución determinó que el mecanismo propuesto inicialmente no es viable”.

Por lo anterior, la Superintendencia descartó formalizar dicha propuesta.