El joven de menos de 30 años más rico del mundo, todo gracias a las criptomonedas

Es una noche neblinosa de finales de verano cuando Sam Bankman-Fried llega a Electric Lemon, un restaurante “limpio y consciente” en el piso 24 del hotel de cinco estrellas Equinox Hotel en el complejo Hudson Yards de Manhattan. El multimillonario de las criptomonedas de 29 años ha viajado desde Hong Kong en parte para ser coanfitrión de esta fiesta privada, pero no obstante, intenta escabullirse a la esquina de la habitación sin ser notado.

Su atuendo estándar (sudadera con capucha negra, pantalones cortos de color caqui gris, New Balances destartalados) puede servir de camuflaje en las calles de Nueva York, pero en este mar de gemelos y vestidos de cóctel se destaca incluso más que Obi Toppin, el nuevo Ala-pívot de los York Knicks que se mezcla con la multitud. No pasa mucho tiempo antes de que Bankman-Fried sea acosado: ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Qué opinas sobre la última caída de las criptomonedas? ¿Qué tal una foto para Instagram?

Todo es parte del trabajo de los veinteañeros más ricos del mundo. El intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried, FTX, que permite a los comerciantes comprar y vender activos digitales como bitcoin y Ethereum, recaudó 900 millones de dólares de empresas como Coinbase Ventures y SoftBank en julio y alcanzó una valoración de 18 mil millones de dólares.

Maneja alrededor del 10% del valor nominal de los 3.4 billones de dólares derivados (principalmente futuros y opciones) negociados por inversores de cifrado cada mes. FTX se embolsa el 0.02% de cada una de esas operaciones en promedio, lo que equivale a alrededor de 750 millones de dólares en ingresos casi libres de riesgo y 350 millones en ganancias durante los últimos 12 meses. Por separado, su firma comercial, Alameda Research, registró 1 mil millones de dólares en ganancias el año pasado haciendo sus propias operaciones en el momento oportuno. Últimamente, Bankman-Fried ha estado acudiendo al circuito de televisión para opinar sobre los precios de bitcoin, las regulaciones y el futuro de los activos digitales.

“Es un período intermedio realmente extraño e incómodo para la industria”, dice. “Hay mucha incertidumbre en la mitad de los países del mundo”.

Hace cuatro años, Bankman-Fried no tenía dinero ni para comprar un solo bitcoin. Ahora, cinco meses antes de cumplir 30 años, debuta en el número 32 de la revista Forbes 400 de este año, con un patrimonio neto de 22,500 millones de dólares.

A excepción de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, nadie en la historia se ha hecho tan rico tan joven. ¿La ironía? Bankman-Fried no es un evangelista criptográfico. Apenas es un creyente. Es un mercenario, dedicado a ganar la mayor cantidad de dinero posible (realmente no le importa cómo) únicamente para poder regalarlo (realmente no sabe a quién ni cuándo).

Steve Jobs estaba obsesionado con sus productos simples y elegantes. Elon Musk afirma que está en el negocio para salvar a la humanidad. Nada que ver con Bankman-Fried, cuya filosofía de “ganar para dar” lo llevó a la fiebre del oro criptográfico, primero como comerciante, luego como creador de un intercambio, simplemente porque sabía que podía hacerse rico. Cuando se le preguntó si abandonaría las criptomonedas si pensara que podría acumular más dinero haciendo otra cosa, por ejemplo, negociar futuros de jugo de naranja, ni siquiera hace una pausa: “Lo haría, sí”.

Por el momento, el “altruismo efectivo” de Bankman-Fried, la noción con inflexión utilitaria de hacer el mayor bien posible, es casi completamente teórico. Hasta ahora, ha regalado solo 25 millones de dólares, aproximadamente el 0.1% de su fortuna, lo que lo coloca entre los miembros menos caritativos de The Forbes 400. Está apostando a que eventualmente podrá multiplicar sus donaciones por un factor de al menos 900%, al continuar montando la ola criptográfica en lugar de cobrar ahora.

“Mi objetivo es tener impacto”, dice. Pero para llegar allí, Bankman-Fried, quien se mudó a Hong Kong en 2018 y a las Bahamas en septiembre, tendrá que sobrevivir a la creciente atención del gobierno y flanquear a un ejército de competidores que anhelan entrar al negocio de más de 220 millones de comerciantes de criptomonedas en todo el mundo, al tiempo que busca desafiar los ciclos criptográficos de auge y caída que pueden generar grandes fortunas a velocidades históricas pero nivelarlas con la misma rapidez.

“Es un fenómeno”, dice Kevin O’Leary, estrella de Shark Tank de ABC, quien recientemente invirtió en FTX y es un vocero pagado. “Ha logrado mucho hasta ahora y tiene el respeto de muchos inversores, yo soy uno de ellos, pero su trabajo apenas comienza”.

Hijo de dos profesores de derecho de Stanford, Sam Bankman-Fried creció leyendo Harry Potter, viendo a los Gigantes de San Francisco y escuchando a sus padres hablar de política con académicos de la Costa Oeste. Después de graduarse de una pequeña escuela secundaria privada del Área de la Bahía que, dice, “hubiera sido realmente genial si yo fuera más hippie y me gustara menos la ciencia”, se inscribió en el MIT, donde “a medias” intentó caminar y obtener una Licenciatura en física, pero pasaba más tiempo jugando videojuegos como Starcraft y League of Legends que estudiando. Aún así pensó que podría convertirse en profesor de física, pero estaba fundamentalmente más interesado en la ética y la moral. “Hay un pollo torturado durante cinco semanas en una granja industrial y pasas media hora comiéndolo”, dice Bankman-Fried, que es vegano. “Eso fue difícil de justificar para mí”.

Leyó profundamente la filosofía utilitaria, y se sintió especialmente atraído por el altruismo efectivo, un giro filantrópico al estilo de Silicon Valley defendido por el filósofo de Princeton Peter Singer y favorecido por gente como el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz. La idea básica: utilice la evidencia y la razón para hacer el mayor bien posible. Por lo general, las personas donan a causas de moda o aquellas que las han afectado personalmente. Un altruista eficaz busca los datos para decidir dónde y cuándo donar a una causa, basando la decisión en objetivos impersonales como salvar la mayor cantidad de vidas o generar la mayor cantidad de ingresos por cada dólar donado. Una de las variables más importantes, obviamente, es tener mucho dinero para regalar. Así que Bankman-Fried dejó de lado la idea de convertirse en profesor y se puso a trabajar tratando de amasar una fortuna de primer nivel.

Después de graduarse del MIT en 2014, tomó un trabajo financiero bien pagado, intercambió ETF para la firma cuantitativa Jane Street Capital, y canalizó una parte de su salario de seis cifras a causas filantrópicas.

Prestó poca atención a los primeros días de las criptomonedas, cuando el FBI cerró el mercado ilícito en línea de Silk Road en 2013 por vender todo tipo de contrabando a cambio de bitcoins, por ejemplo. O cuando Mt. Gox, entonces el principal intercambio de cifrado del mundo colapsó en 2014 después de perder 850,000 bitcoins, por un valor de unos 460 millones de dólares en ese momento. Pero hacia fines de 2017, cuando Bitcoin se estaba cargando a través de su primera corrida alcista convencional, pasando de 2,500 a casi 20,000 dólares por moneda en solo seis meses, vio una oportunidad. Notó que el mercado naciente no era eficiente: podía comprar bitcoins en los Estados Unidos y venderlo en Japón por hasta un 30% más.

“Me involucré en las criptomonedas sin tener idea de lo que eran las criptomonedas”, dice. “Parecía que había muchas buenas operaciones por hacer”.

A fines de 2017, renunció a su trabajo y lanzó Alameda Research, una empresa de comercio cuantitativo, con aproximadamente 1 millón de dólares de ahorros y de amigos y familiares. Se instaló en un Airbnb de Berkeley, California, con un puñado de graduados universitarios recientes y comenzó a trabajar duro en el comercio del arbitraje.

A veces, todo su personal tenía que dejar de trabajar para invadir sitios web de cambio de divisas porque no podían convertir el yen japonés en dólares lo suficientemente rápido. En su punto máximo, en enero de 2018, dice que estaba moviendo hasta 25 millones de dólares en bitcoins todos los días.

Pero pronto se sintió frustrado con la calidad de los principales intercambios de cifrado. Estaban orientados a facilitar a las personas la compra y venta de algunos bitcoins, pero de ninguna manera estaban equipados para manejar comerciantes profesionales moviendo grandes sumas a velocidades rápidas. Sintiendo su momento, decidió comenzar su propio intercambio.

En 2019, tomó algunas de las ganancias de Alameda y 8 millones de dólares recaudados de algunas firmas de capital de riesgo más pequeñas y lanzó FTX. Rápidamente vendió una porción a Binance, el mayor intercambio de cifrado del mundo por volumen, por alrededor de 70 millones de dólares.

Al principio fue lento. Una docena de empleados trabajaban desde escritorios de pie en un WeWork de Hong Kong, tratando de atraer a los comerciantes a su nuevo intercambio. Pronto encontró un nicho que atiende a inversores más sofisticados que buscan negociar derivados, como opciones de bitcoins o futuros de Ethereum. Muchos comerciantes de derivados tienen poca o ninguna convicción ideológica sobre las criptomonedas. Al igual que Bankman-Fried, simplemente quieren ganar dinero.

Como resultado, tienden a realizar sustancialmente más operaciones y por montos más altos que el inversor minorista promedio. Eso conduce a más tarifas para FTX, lo que supone un recorte de entre el 0.005% y el 0.07% de cada transacción. FTX es también uno de los pocos intercambios que cuentan con versiones tokenizadas de acciones tradicionales, ofreciendo, por ejemplo, un token criptográfico que representa una parte de Apple. Dado que la empresa casi no tiene gastos generales, sus márgenes de beneficio son altos: alrededor del 50%.

Jóvenes y billetudos

Con un valor de 22,500 millones de dólares, Sam Bankman-Fried es el recién llegado más rico que se hizo a sí mismo en la historia de Forbes 400. Y a los 29, es uno de los más jóvenes. Así es como se compara con la competencia.

Bankman-Fried no tenía las licencias adecuadas para operar en los mercados de derivados altamente regulados de Estados Unidos. Así que basó el negocio en Hong Kong, en parte porque acababa de asistir a una conferencia de bitcoins en la cercana Macao. Al principio, eso lo ayudó a ganarse clientes en Asia, un semillero del comercio de criptomonedas. Pero los nómadas digitales tienen pocas raíces. Hacia fines de septiembre, anunció (a través de Twitter, naturalmente) que planea trasladar la sede de su equipo de 150 personas a las Bahamas para aprovechar las regulaciones criptográficas más claras y las restricciones de viaje Covid-19 menos estrictas. (Su intercambio estadounidense más pequeño tiene su sede en Chicago).

En solo dos años de atender al comerciante más sofisticado, FTX se ha vuelto enorme. Su volumen promedio diario de negociación de derivados de 11.5 mil millones de dólares lo convierte en el cuarto mayor mercado de derivados, solo detrás de Bybit (12.5 mil millones), OKEx (15.5 mil millones) y el líder de la industria Binance (61.5 mil millones). Hace un año, estaba haciendo solo 1 mil millones de dólares en transacciones cada día entre 200,000 usuarios. A medida que la base de usuarios de Bankman-Fried se ha disparado a 2 millones, ha corrido para ampliar sus servidores y reforzar el servicio al cliente y el cumplimiento.

“Puede, a través de la fuerza de su carácter, hacer avanzar los plazos de la ingeniería en cantidades increíbles de tiempo”, dice Anatoly Yakovenko, fundador de Solana, una criptomoneda con una capitalización de mercado de 43,000 millones de dólares.

La agilidad y la velocidad de ejecución de Bankman-Fried han atraído mucha atención de los inversores. En enero de 2020, las firmas de capital de riesgo centradas en criptografía, incluidas Pantera Capital y Exnetwork Capital, inyectaron 40 millones de dólares en el negocio a una valoración de 1,200 millones de dólares, según PitchBook. Para este mes de julio, aparentemente todos los inversores de capital riesgo del mundo querían una parte de FTX. Pudo recaudar esa monstruosa ronda de 900 millones de dólares, lo que elevó su valoración a 18 mil millones de dólares. FTX ahora vale más que Carlyle Group o Nippon Steel y fue fundada hace apenas 29 meses.

A pesar de su éxito inicial, hay una forma en que Bankman-Fried muestra su edad: entre las 50 personas más ricas de Estados Unidos, es notablemente pobre en efectivo.

Olvídese de las cuentas bancarias suizas o de una cartera bien equilibrada de acciones y bonos. Prácticamente toda su riqueza está ligada a su propiedad de aproximadamente la mitad de FTX y más de 11 mil millones de dólares en tokens FTT que cotizan en bolsa de FTX, que pueden usarse para realizar pagos o para intercambiar descuentos en el intercambio FTX, similar a una tarjeta de regalo o crédito de la tienda. También posee algunos miles de millones de dólares en otras criptomonedas que respalda.

No es de extrañar, entonces, que haya ganado mucho más de lo ha donado a la fecha. Sus 25 millones de dólares en donaciones de por vida, dirigidos a una serie de causas que incluyen el registro de votantes, la mitigación de la pobreza global y la seguridad de la inteligencia artificial, es el equivalente matemático aproximado de un estadounidense típico de 29 años que mete 15 dólares al mes en un cubo del Ejército de Salvación.

“Hay mucho trabajo por hacer”, admite, y dice que las donaciones importantes “no son una meta a corto plazo. Es uno a largo plazo “.

Por el momento, esencialmente ninguna de sus ganancias se destina a la filantropía. Incluyendo una promesa del 1% de sus tarifas netas, FTX y sus empleados han destinado 13 millones de dólares para caridad hasta ahora. Pero principalmente está invirtiendo miles de millones en sus negocios, incluido el gasto de 2.3 mil millones de d´ólares en julio para recomprar la participación del 15% de Binance en FTX, duplicando su apuesta de que si sigue acumulando su riqueza, puede tener un mayor impacto caritativo más adelante.

La compensación entre ganar ahora y dar más tarde ha atormentado a los multimillonarios durante siglos. Warren Buffett discutió con su difunta esposa, Susan, sobre si deberían dejar que la magia del interés compuesto hiciera crecer su fortuna y luego regalarla, o donar sus activos durante sus vidas. Después de todo, el dinero se agrava, pero también lo hacen muchos de los problemas del mundo. Al final, ganó Susan. En 2006, Buffett anunció que estaba empezando a regalar casi toda su riqueza para gastarla de inmediato.

“Veo pocas razones para retrasar las donaciones cuando se puede lograr tanto bien apoyando causas que valen la pena”, dijo Chuck Feeney, cofundador de 90 años de Duty Free Shoppers, quien ha regalado toda su fortuna de 8 mil millones de dólares en 2019.

Otra preocupación: ¿ganar dinero con las criptomonedas está fundamentalmente en desacuerdo con la misión de Bankman-Fried de hacer el bien? Un año de cripto minería, el proceso de resolver problemas matemáticos arbitrarios para generar nuevas monedas, utiliza montones de energía, suficiente para alimentar a todas Bélgica.

“Esas preocupaciones son reales, pero a veces un poco exageradas. Si nos fijamos en el carbono producido por dólar de actividad económica, las criptomonedas no son un gran valor atípico ”, afirma Bankman-Fried. “Probablemente sea un factor de dos o tres peor que la empresa promedio, pero no un factor de 20 o 30” y señala que FTX compra créditos de carbono para compensar su consumo y está invirtiendo 1 millón de d´ólares en iniciativas de captura y almacenamiento de carbono.

Quizás su mayor desafío de todos, sin embargo, es adónde va desde aquí. Específicamente, necesita encontrar una manera de mantener el hipercrecimiento de FTX sin entrar en conflicto con los reguladores gubernamentales.

Las criptomonedas están completamente prohibidas o enfrentan restricciones draconianas en países como China, Bolivia y Turquía. En Estados Unidos, el Congreso ya ha presentado al menos 18 proyectos de ley este año que afectan directamente a la industria. Brian Armstrong, el CEO multimillonario de Coinbase, denunció recientemente a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, durante una disputa sobre Lend, un producto de criptopréstamo propuesto. Coinbase terminó dejándolo caer.

Mientras tanto, Bankman-Fried ha estado poniendo a trabajar la inyección de efectivo de 900 millones de FTX, buscando adquisiciones que expandirán su base de usuarios o le otorgarán licencias para operar en jurisdicciones clave. En agosto, FTX anunció que adquiriría LedgerX, un intercambio con sede en Nueva York que ya obtuvo el permiso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Para vender derivados criptográficos. Eso significa que FTX pronto podría ser el primer intercambio de cifrado importante en ofrecer productos derivados en Estados Unidos, por delante de Binance, Coinbase y Kraken. “Se movieron con una rapidez encomiable para cerrar ese trato”, dice Christopher Giancarlo, ex presidente de la CFTC.

También está invirtiendo cientos de millones en marketing convencional. Aceptó pagar 210 millones de dólares para estampar la marca FTX en la liga líder de deportes electrónicos TSM en junio, llegó a un acuerdo de 135 millones de dólares para cambiar el nombre de la arena del Miami Heat en marzo y firmó un contrato de 17.5 millones de dólares por los derechos de denominación del campo de fútbol de UC Berkeley en agosto. Además, recientemente lanzó una campaña publicitaria de 30 millones de dólares para promover FTX a través de embajadores como O’Leary de Shark Tank, la leyenda de la NFL Tom Brady y la superestrella de la NBA Steph Curry. Los tres tienen capital en FTX.

El objetivo de Bankman-Fried: posicionar su empresa financiera de dos años que asume riesgos como algo seguro y maduro. Si su empresa se convierte en parte del discurso cotidiano, es mucho más difícil para los reguladores políticamente sensibles cerrarlo. Es un libro de jugadas escrito por PokerStars durante el primer gran auge de los juegos de azar en línea, que alcanzó su punto máximo alrededor de 2010, y luego fue adoptado por los equipos de juegos deportivos FanDuel y DraftKings.

También quiere ir más allá de las criptomonedas. El año pasado, dirigió a FTX hacia los mercados de predicción, que permitían a los operadores apostar por el resultado de eventos del mundo real como el Super Bowl y las elecciones presidenciales. También está buscando una expansión más amplia: la esperanza es que algún día los clientes puedan comprar y vender todo, desde una opción de compra de Ethereum hasta una acción de Microsoft o un fondo mutuo en FTX.

“Hay un mundo amplio ahí fuera”, dice el mayor beneficiario del auge de las criptomonedas. “Pero no deberíamos pensar que las criptomonedas serán el terreno más fértil para trabajar para siempre”.

* En alianza con Forbes México, artículo de Steven Ehrlich.