“Ya no usa su apellido”: Maddox, hijo de Brad Pitt quiere eliminar legalmente toda relación con su padre

El viernes 12 de marzo, Angelina Jolie presentó ante la corte, nuevos documentos en los que demuestra “pruebas y autoridad” en apoyo a la presunta violencia doméstica que Brad Pitt ejerció hacia su familia durante los dos años que estuvieron casados.

Jolie y Pitt tienen siete hijos, Maddox, Pay, Zahara, Shiloh, los gemelos Knox y Vivienne, de 19, 17, 16, 14 y 12 años respectivamente. Además, la disputa legal por la custodia de los menores continúa.

Maddox, el mayor de los hijos, arremetió contra Pitt durante el juicio de divorcio y custodia entre la expareja de Hollywood y anunció que tiene la intención de eliminar por completo el apellido “Pitt” de su nombre.

De acuerdo con la publicación de Us Weekly, Jolie no está de acuerdo con la decisión de Madoox. Aunque la actriz reveló que su hijo no utiliza Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa a Jolie.

Según medios especializados como TMZ y Vogue, señalan que la relación entre Madoox y Brad Pitt ha sido distante desde hace años y suponen que la ruptura de las estrellas de Hollywood fue debido a una disputa violenta en la que se vio afectado Maddox.