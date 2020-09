VIDEO: gastan 95 mil dólares para revelar el sexo de su próximo bebé con luces en un rascacielos

Una pareja de youtubers procedentes de Emiratos Árabes Unidos decidieron “tirar la casa por la ventana” con la revelación del sexo de su nuevo bebé.

Se trata de Anas y Asala Marwah, conocidos por su canal de YouTube familiar, quienes se propusieron hacer la mayor celebración posible y escogieron el edificio más alto del mundo para hacerlo.

El rascacielos Burj Khalifa, en Dubai, tiene 828 metros de altura y está cubierto por más de 26 mil paneles de vidrio en los que se instaló la pantalla LED más grande del mundo que permite disfrutar un espectáculo nocturno único.

La idea de la pareja fue programar una cuenta regresiva en los paneles del edificio que terminaría con la revelación del sexo del nuevo integrante de la familia.

El costo de la actividad, entre las luces del edificio, sonido, y otros, ascendió a unos 95 mil dólares.

“Queríamos hacer algo único y memorable para que todos pudiéramos recordarlo en el futuro y recordar lo que construimos como familia”, dijo la futura mamá.

Couple paid around USD 95,000 to reveal the gender on Burj Khalifa, Dubai. pic.twitter.com/68pxHaO2cB

