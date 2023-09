Usher protagonizará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2024

El cantante estadounidense Usher fue elegido este 24 de septiembre por la NFL para actuar en el espectáculo del descanso del Súper Bowl de 2024, la gran final de la temporada del fútbol americano, que se jugará el próximo 11 de febrero el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”, dijo Usher en declaraciones facilitadas por la NFL.

El cantante texano, definido por la liga estadounidense como “uno de los más influyentes de su generación”, tomará el relevo de Rihanna, que actuó en el Súper Bowl de 2023.

