Super Bowl 2023: Rihanna despierta las redes sociales con los memes por su presentación

El juego sigue entre Eagles y Chiefs y se ha cumplido el espacio que permitió el regreso de la gran estrella Rihanna, protagonista del espectáculo musical del descanso que atrae tanta atención como el partido en sí.

Pero los seguidores de la artista han puesto su creatividad y han dejado sus impresiones de esta presentación de 13 minutos en la que interpretó Bitch Better Have My Money, Rude Boy, Work, Pour it up y All the lights, sin que quedara fuera Diamonds.

Ella es considerada como una de las figuras del pop más importantes del siglo XXI, y no ha sacado un disco nuevo desde el lejano ANTI (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

Rihanna dio a luz el 13 de mayo del 2022, luego de revelar que estaba embarazada durante una sesión de fotos en la ciudad de Nueva York cuatro meses antes.

La artista durante su presentación ha dado a conocer que es sería su segundo embarazo. Lo cual no pasó desapercibido para los internautas que se preguntan si Rihanna tendrá una nueva pausa a su carrera artística.

El bebé de Rihanna en la plataforma be like: pic.twitter.com/h9PF6R3Dgp — Twink caducado (@sinbuenostuits) February 13, 2023

“Todos tratando de si Rihanna está embarazada de nuevo”, dice esta cuenta.

Everybody tryna see if Rihanna pregnant again pic.twitter.com/MEUgbSiN15 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 13, 2023

Cuando he visto que Rihanna estaba embarazada de nuevo y no va a sacar música hasta 2050: pic.twitter.com/cftslQaogC — artivist (@17silver7) February 13, 2023

Su traje rojo y el bajar de las plataformas también dio de qué hablar.

Rihanna’s Super Bowl halftime show… pic.twitter.com/46BQInjFyt — NFL Memes (@NFL_Memes) February 13, 2023

Durante un momento de su presentación Rihanna se pone polvos de la marca que trabaja.

#Rihanna poniéndose polvo de Fenty Beauty en pleno #Halftime es la definición de ✨las mujeres facturan ✨ pic.twitter.com/wMlrDP7RI9 — PilotoDeBolsillo (@Nahomi_Rmz00) February 13, 2023

También compararon a sus bailarines con el personaje de Michelin.

how come they’ve got 100s of the michelin man for rihanna’s super bowl half time show pic.twitter.com/TMObz4skF2 — WWeg27 (@PuttickH) February 13, 2023

Lo que quería ver / Lo que vi#Rihanna pic.twitter.com/aX5BgMgQdG — 👽 Ari Sherman 🚀 (@004ry00) February 13, 2023

No hicieron falta los que se unieron a esta fiesta deportiva solo por ver a Rihanna, llamada “la reina de la noche”.