Super Bowl 2023: Así fue el espectáculo de medio tiempo Rihanna durante este partido

El juego sigue entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chief sy se ha cumplido el espacio que permitió el regreso de la gran estrella Rihanna, protagonista del espectáculo musical del descanso que atrae tanta atención como el partido en sí. La artista ha cantado frente a un estimado de más de 100 millones de personas.

La cantante, nacida en Barbados ha bajado en plataformas gigantes junto a docenas de bailarines y vistiendo de rojo. En los minutos que se tardó en salir el público la llamaba, además que en redes llamó la atención su atuendo en rojo y la posibilidad de un embarazo.

La artista sorprendió al comenzar con Bitch Better Have My Money y también interpretó Rude Boy y Work.

También presentó parte de Pour it up, e interpretó All the lights.

Con Diamonds, la cantante finalizó su show. Se tuvieron fuegos artificiales para finalizar su presentación.

Antes de la presentación, la cantante expresó en una conferencia, “a pesar del miedo que me da no haberme subido a un escenario en siete años, hay algo estimulante en el reto que supone”, declaró Rihanna, quien dio a luz en mayo pasado y empezaron su aventur como padres con A$AP Rocky.

Ella es considerada como una de las figuras del pop más importantes del siglo XXI, este Super Bowl podría marcar definitivamente el retorno a la primera línea de la música de la cantante, que no saca un disco nuevo desde el lejano ANTI (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

En octubre, lanzó su primer sencillo desde 2017, Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever, que le valió una nominación al Óscar a la Mejor Canción Original.

Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se enfrentaba este domingo para decidir quién será el campeón del Super Bowl LVII de la NFL.

Este es el tercer Super Bowl en cuatro años para Kansas City, que conquistó el título en 2020, mientras que Filadelfia buscará el segundo anillo de su historia tras estrenar su palmarés en el Super Bowl de 2018.

Aunque los artistas no reciben un pago por sus presentaciones, su exposición a este espectáculo deportivo les trae grandes beneficios.

Cuando Lady Gaga subió al escenario en 2017, las ventas de sus álbumes y canciones, por ejemplo, aumentaron 1,000%, informó Billboard. Jennifer López, Shakira y Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem y 50 Cent, se sumaron a crecer.

En el espectáculo deportivo Super Bowl, arrancó con la interpretación de R&B Kenneth “Babyface” Edmonds quien interpretó America the Beautiful.

El himno nacional estuvo a cargo del ganador de ocho premios Grammy Chris Stapleton y el actor de “CODA”, Troy Kotsur, quien lo interpretó en lenguaje de señas.

Durante la interpretación del himno Nicholas John Sirianni, entrenador de los Philadelphia Eagles de la National Football League, pasó un momento emotivo y lloró, al igual que Jason Kelce, del mismo equipo.

Sheryl Lee Ralph, ganadora de un Emmy nterpretó antes del evento Lift Every Voice and Sing durante el pre-show.

Para conmemorar la actuación de Rihanna Apple Music ha colaborado con Popular Jewelry, una firma que ha creado tres colgantes de oro con incrustaciones con diamantes.

La creadora de la firma, Chiok Va Sam, conocida como Eva compartió en Instagram un colgante con forma de R, otro con el logo representativo de RiRi y otro alusivo al balón de fútbol americano.

“Nos asociamos con@applemusicpara crear 3 colgantes de oro con incrustaciones de diamantes personalizados que brillan para @badgalriri #applemusichalftime. Compartimos experiencias mutuas ya que ambos tenemos raíces inmigrantes y vinimos a los Estados Unidos para lograr el sueño americano”, empezaba su publicación.

“Soy una gran admiradora de Rihanna porque es una empresaria independiente, como yo. Pero estas no son las únicas cosas que tenemos en común: de la misma manera que los diamantes se forman al estar sujetos a una presión inmensa, cada uno de nuestros éxitos surgió de la lucha feroz para convertirse en esa estrella brillante y prístina. He trabajado todos los días con diamantes desde finales de la década de 1980, evolucionando constantemente para implementarlos en nuestras creaciones de la manera más delicada y hermosa posible. Cuando Apple Music nos confió la misión de crear estas impresionantes obras de arte para conmemorar su actuación histórica en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, sabíamos que los fabricaríamos con lujo y calidad intransigentes, aptos para una reina como la propia Rihanna. Los diamantes no se usaron simplemente como decoración para estas piezas, sino que también representan nuestras cualidades comunes de determinación y naturaleza brillante sin disculpas. Es por esto que “Diamonds” de Rihanna es por siempre una de mis canciones favoritas; es atemporal como la gema titulada”, agrega la creadora.

Entre los clientes de esta joyería que ha hecho joyas a múltiples artistas están Kaley Cuoco, Jaden Smith, Rosalía y Paulina Rubio

En 2019, Rihanna afirmó haber rechazado participar en este mismo espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex ‘quarterback’ de los San Francisco 49ers que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadounidense previo a los partidos.

Rihanna told @voguemagazine why she turned down the Super Bowl in solidarity with Colin Kaepernick:

"Who gains from that? Not my people … There's things within that organization that I do not agree with at all, and I was not about to go and be of service to them in any way." pic.twitter.com/dX2QQGMR3c

— AJ+ (@ajplus) October 10, 2019