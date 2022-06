“No soy nadie pa’ juzgarlo”: J Balvin se pronuncia luego de que Christian Nodal se disculpara por su canción “Girasol”

En la madrugada del pasado 4 de junio Christian Nodal estrenó su canción Girasol, que dedicó a J Balvin luego de una pelea en redes sociales que inició porque el cantante colombiano pidió a sus seguidores que encontraran las diferencias entre una fotografía de ambos. Luego de lanzada la melodía el intérprete de regional mexicano se disculpó, pero dijo que era necesario defenderse de todos los ataques que ha sufrido.

“Pa’ dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos se prudente”, dice una de las frases de la canción, en la que Nodal le criticó a J Balvin desde el título de sus álbumes hasta el tener un documental sobre salud mental y a la vez incite a la burla hacia otras personas. También le señaló que debería ser más responsable con lo que dice en redes sociales, debido al número de seguidores que tiene, y mencionó que está cansado de la burla que le hacen por sus tatuajes.

Aunque el género musical de Nodal es regional mexicano, la canción es un rap, lo que también hace referencia a la “tiradera” que le hizo Residente en la sesión #49 de Bizarrap a inicios de marzo.

La disculpa de Nodal

Antes de que el cantante mexicano publicara la canción, dio un concierto en Morelia, Michoacán, México, en donde envió un mensaje a J Balvin y se disculpó por la forma en que había reaccionado a las burlas del intérprete de La canción.

Nodal dijo que se había arrepentido, pero que de igual forma la canción se publicaría. Además, señaló que no hay que ser malos en la vida, “porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”.

También lamentó cómo la situación había avanzado hasta convertirse en una pelea mediática, pero, así como otros errores que ha cometido en la vida, este también lo arregló. Además, hizo una aclaración. “Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente que no me permite superarme como ser humano. No para Balvin, Balvin solo era un referente de la inconsistencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos”, dijo en el concierto.

Luego público una historia en su perfil de Instagram en el que indica que pidió perdón y disculpó al artista colombiano por “su falta de conciencia”.

“No soy nadie para juzgarlo”

Este domingo 5 de junio J Balvin recurrió a sus historias de Instagram para pronunciarse por las disculpas de Nodal. El intérprete de Mi Gente e In da Getto dio un concierto en Arabia Saudí, en donde tuvo un lleno total, según dejó ver en sus publicaciones.

Esta vez, Balvin no entró en detalles e hizo énfasis en que ya está en paz con el cantante mexicano. “Obviamente no soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista. Aquí estamos en buena vibra, paz”, comenzó diciendo.

También hizo un llamado a sus seguidores para que el tema quede por la paz, ya que ambos son figuras públicas y sus mensajes tienen impacto.