¿No logró una relación con Shakira? Lewis Hamilton vacaciona en Ibiza con una tenista y una actriz

Desde su separación con Gerard Piqué y mudanza a Miami, Shakira ha participado en varios eventos públicos. Uno de ellos fue la final del Gran Premio de Fórmula 1, en donde el Lewis Hamilton quedó en tercer lugar. Una semana después de haberlo celebrado juntos, el piloto británico fue visto en un lujoso yate con una famosa deportista.

Shakira y Lewis Hamilton se conocieron por un amigo en común y habrían iniciado su relación durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Ambos fueron vistos cenando en un restaurante y luego en una cita romántica a bordo de un yate.

El pasado 9 de julio, la intérprete de Copa Vacía habría llegado a Europa por asuntos laborales, pero fue al Gran Premio de Gran Bretaña supuestamente para animar al piloto de F1. Después ambos habrían ido a celebrar a uno de los clubes nocturnos más populares de las celebridades y en donde pasaron “una noche salvaje”.

De acuerdo con un testigo, Hamilton y Shakira estuvieron muy amigables. A la barranquillera se le vio muy “enfrascada en una conversación con Lewis, así como con varios otros miembros de su séquito”.

Estos encuentros entre los dos famosos aumentan los rumores de una posible relación. Sin embargo, ambos han estado saliendo con otras personalidades. Mientras que Shakira llegaba a Barcelona para recoger a sus hijos Milan y Sasha, quienes estaban con Piqué en las vacaciones de verano, Lewis Hamilton fue visto en un yate con varias mujeres.

En redes sociales se han hecho virales varias fotografías del siete veces campeón del mundo de F1, en donde se ve disfrutar de la compañía de la tenista noruega Jenny Stray y la actriz mexicana Eiza González. También se ven otras amistades de los famosos a bordo de un yate que recorre las aguas de Ibiza.

Harry Maguire sinks a cider on holiday and bump into Peter Crouch at a bar

F1 star Lewis Hamilton takes yacht trip with tennis ace Jenny Stray Spetalen, and actress Eiza Gonzalez after British Grand Prix. pic.twitter.com/remRAZcgft

— Lilian Chan (@bestgug) July 15, 2023