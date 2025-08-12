  Ciudad Guatemala
Salud

Cómo saber si estás sanando o reprimiendo el dolor, según la psicología

Las psicólogas Andrea Sosa y Elizabeth Caravantes señalan que sanar implica enfrentar las emociones de forma consciente, transitarlas y aprender de ellas. Reprimir el dolor, en cambio, significa ignorarlo o minimizarlo, lo que puede generar consecuencias físicas y emocionales. Reconocer las señales de evasión y aplicar estrategias para gestionar adecuadamente el dolor es clave para proteger la salud mental y favorecer el bienestar.

por Jean Carlo Amado   12 agosto, 2025 - 13:55 PM
Etiquetas:
bienestar emocional inteligencia emocional salud mental

