Cómo saber si estás sanando o reprimiendo el dolor, según la psicología

Las psicólogas Andrea Sosa y Elizabeth Caravantes señalan que sanar implica enfrentar las emociones de forma consciente, transitarlas y aprender de ellas. Reprimir el dolor, en cambio, significa ignorarlo o minimizarlo, lo que puede generar consecuencias físicas y emocionales. Reconocer las señales de evasión y aplicar estrategias para gestionar adecuadamente el dolor es clave para proteger la salud mental y favorecer el bienestar.