Netflix: de qué trata la película que los usuarios están llamando una experiencia “horripilante” y “perturbadora”

El catálogo de la plataforma de streaming Netflix incluyó recientemente una producción que ha llamado la atención de muchos.

Los usuarios han mostrado particular atención al recién estreno que acaba de subirse a la plataforma, debido a que ha generado sentimientos de horror y angustia.

Se trata de “Cleveland Abduction”, una película del género dramático que se publicó en el año 2015 y que actualmente se incorporó a Netflix.

La cinta, que está basada en hechos reales, cuenta los horrores que pasaron tres mujeres, Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina De Jesus, luego de que fueran secuestradas por Ariel Castro, un criminal condenado a cadena perpetua luego de reconocerle más de 977 cargos por secuestro.

La película se desarrolla desde la perspectiva de Michelle, y permite ver las circunstancias que tuvieron que pasar cuando estuvieron en cautiverio por más de diez años a principios de los años 2000.

“Secuestrada y encarcelada, Michelle Knight encuentra la voluntad de sobrevivir en medio de las circunstancias más horribles y desgarradoras en este drama de crímenes reales“, así lo señala la sinopsis de Netflix.

Reacciones

Los usuarios empezaron a subir contenido en redes sociales hablando de la cinta, pero sobre todo, a contar su experiencia viéndola, llegando a catalogarla como “terrorífica y perturbadora”.

Los usuario hicieron hincapié en la situación que tuvieron que vivir las muchachas en cautiverio, sobre todo por Michelle, ya que, en comparación con Amanda y Georgina, ella no tuvo un avance con respecto a su búsqueda cuando fue reportada como desaparecida.

💔💔💔

I just watched movie Cleveland Abduction & cried so much over the terror that monster put those young girls /women through.

Does anyone know if Michelle Knight's son ever learned that his biological mum didn't just abandon him & loves him more than life? pic.twitter.com/xJ5zLxRKrD — Alison (@Dudette1024) April 23, 2022

I just watched Cleveland Abduction on ⁦@NetflixANZ⁩, and it just broke me! So disturbing, so raw, and so painful to watch… But a must-watch! The fact it's based on a true story shows how there are real monsters in this world 😡 [8/10] pic.twitter.com/KZm2yGB7lD — Jo 👩🏻‍🦱📚 (@joharasb) April 20, 2022

"Cleveland abduction" is intense 😳 there's some sick guys in this world — G (@fentonpompey) April 18, 2022