Sofía Vergara y Karol G: La conexión en pantalla y el éxito en la serie “Griselda”

Estrenada el pasado 25 de enero, Griselda (Netflix) es una de las series más seguidas del momento, una producción que tiene como referente a la actriz colombiana Sofía Vergara, protagonista de esta historia inspirada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, apodada “La viuda negra o “la madrina de la droga”, creadora de uno de los cárteles más poderosos de la historia y a quien se adjudican más de 250 asesinatos.

Además de Vergara (Barranquilla, 1972), en el reparto de esta serie de seis capítulos destacan actores como Alberto Guerra, Juliana Aidén Martínez, Paulina Dávila, Alberto Ammann, Ernesto Alterio y la participación de la cantante Karol G, que se mete por primera vez en el mundo de la interpretación.

“Karol G es una presencia espectacular”, explica Sofía Vergara en declaración a Netflix. “No sorprende que sea una gran actriz. Creo que ella puede hacer cualquier cosa”.

Las dos artistas colombianas han congeniado en el set de rodaje y en la promoción de la serie, como demostraron en la fiesta de presentación de la producción de Netflix el pasado 23 de enero en Miami. Ambas posaron juntas, sonrientes y demostrando una gran conexión entre ellas.

Griselda se desarrolla en la Miami de los años setenta y ochenta, donde Griselda Blanco se convierte en una de las más poderosas narcotraficantes de la época. Creada por Eric Newman —productor de Narcos y Narcos: México— y dirigida por Andrés Baiz, director de Narcos, la serie ha tenido una gran acogida en países como México, Colombia y España donde se ha situado entre las producciones más vistas de enero.

Karol G es “Carla”

Además de Sofía Vergara, “Griselda” guarda un pequeño papel estelar a la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G (Medellín, 1991), interpretando a “Carla”, una mujer colombiana que viaja desde Medellín a Miami, junto a otras mujeres, transportando droga para Griselda Blanco.

Para Karol G es su estreno en el mundo de la interpretación. “Es como otro universo que no había experimentado”, comentó la cantante colombiana en Vogue México. “Se trata de tener esa oportunidad de explorar como mujer todo lo que pueda hacer. Es un sueño personal que tengo de verme en tantos ámbitos para que el día de mañana diga: me disfruté la vida, mi carrera, hice lo que más pude y hasta lo que no pude”, explicó la cantante de Medellín.

“Karol G es una de las cantantes más talentosas de América Latina y del mundo”, dijo de ella Sofía Vergara. “Aportó gran energía y alegría al set. Tiene los pies en la tierra, es inteligente, muy divertida y carismática. Su interpretación de Carla fue acertada. Aportó mucha espontaneidad y autenticidad al personaje. Fue maravilloso trabajar con ella, de verdad”.

La participación de Karol G en Griselda llega después de un exitoso 2023, donde la cantante colombiana se hizo con tres gramófonos de oro en los Latin Grammy, entre ellos los de mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito, y además se convirtió en la primera artista femenina en conseguir el número uno en Estados Unidos con un álbum en español.

Para 2024, Karol G presentará su disco Mañana será bonito, en una gira que llegará a Guatemala el 1 y 2 de marzo y que se extenderá a otro países. El 8 de junio en Zúrich (Suiza), seguirá en Colonia, Ámsterdam, Londres, París y tendrá tres fechas en Madrid (20, 21 y 22 de junio) y terminará en Lisboa, para volver a América donde ofrecerá 27 conciertos en 14 ciudades de este continente.