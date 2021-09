Netflix compra la compañía que gestiona los derechos de autor de Roald Dahl

La adquisición, cuyo monto no fue desvelado, nace de una colaboración iniciada hace tres años entre Netflix y los herederos del escritor británico, que ha vendido más de 300 millones de libros en todo el mundo. Sus obras han sido traducidas a 63 idiomas.

En noviembre de 2018, Netflix anunció que adaptaría a series de animación los grandes éxitos de Roald Dahl, en el marco de esta asociación.

Así, Taika Waititi, director neozelandés oscarizado (Jojo Rabbit), está preparando una primera serie inspirada en el imaginario de Charlie y la fábrica de chocolate.

Con la compra de la Roald Dahl Story Company (RDSC), dirigida por el nieto del escritor, Luke Kelly, Netflix anuncia que irá más lejos con los proyectos de edición, de juegos, de teatro y de productos derivados.

Nacido en Gales, Reino Unido, de padres noruegos, Roald Dahl (1916-1990) ganó fama mundial con sus novelas para jóvenes, como Matilda o Las brujas; una veintena de cuentos barrocos en los que los adultos suelen jugar el papel de malos.

“Encantado de anunciar que Roald Dahl Story Company (RDSC) y Netflix están uniendo fuerzas para llevar algunas de las historias más queridas del mundo a los fanáticos actuales y futuros de formas nuevas y creativas. Ahora estamos a punto de visitar los lugares más maravillosos y ver las cosas más maravillosas”, publicó Netflix en su cuenta de Twitter.

Excited to announce that the Roald Dahl Story Company (RDSC) and Netflix are joining forces to bring some of the world's most loved stories to current and future fans in creative new ways.

“We are now about to visit the most marvellous places and see the most wonderful things.” pic.twitter.com/NIiBeStJm2

— Netflix (@netflix) September 22, 2021