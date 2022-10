Netflix añade advertencia a serie “The Crown” para recordar que es ficticia

Netflix añadió una advertencia a la aclamada serie “The Crown”, que retrata la vida de la reina Isabel II, para recordar que es una obra “ficticia” inspirada en hechos reales, tras las críticas de varias personalidades británicas.

“Inspirada en hechos reales, esta obra dramática ficticia cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que marcaron su reino”, se puede leer a partir de ahora en el tráiler de la serie en YouTube y en Netflix.

La plataforma se resistía a las peticiones de añadir dicho mensaje. Pero las críticas se han vuelto cada vez más virulentas en vísperas del estreno de la quinta temporada, previsto para el 9 de noviembre, apenas dos meses después del fallecimiento de la monarca de 96 años y del acceso al trono de su hijo Carlos III.

Uno de los nuevos episodios, ambientados en los años 90, muestra al futuro heredero intentando involucrar al entonces primer ministro John Major en una tentativa de conseguir la abdicación de su madre. Major calificó la ficción de “dañina y perversa”.

New season, new decade, new cast. A first look at Season Five of The Crown, arriving 9th November. pic.twitter.com/dBa8VXSUGH

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 14, 2022