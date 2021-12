Merle Uribe, revela cómo conoció a Cuquita, viuda de Vicente Fernández

Merle Uribe, quien fue señalada durante años de ser una de las amantes de Vicente Fernández, reveló detalles de la relación que tuvieron y su encuentro con doña Cuquita.

La actriz fue criticada por usuarios de redes social luego de compartir fotografías con el cantante y admitir una vez más que salió con él, a pesar de que era un hombre casado.

“Yo jamás lo hice por faltar el respeto a nadie, yo lo hice porque la gente lo recordara como era y no se hiciera la idea de cómo murió… no me quise esperar, de todas maneras lo hubiera hecho el día que murió, a los tres días, ahorita, de todas maneras me iban a criticar”, respondió.

Merle habló con el periodista de la supuesta relación que Vicente Fernández no solo tuvo con ella sino que también con Patricia Rivera, quien lo engañó por muchos años haciéndolo creer que Rodrigo Fernández era su hijo legítimo.

“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres… Tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, después volvimos. Éramos Merle-Paty… Nos veíamos en una casa que él tenía en avenida Churubusco”, indicó.

¿Cómo conoció a Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández?

Merle Uribe recordó que el primer encuentro que tuvo con Cuquita fue en un palenque en los años 80. En esa ocasión ella le pidió a un amigo suyo que se hiciera pasar por su novio en la reunión para no levantar sospechas entre los invitados.

“Conocí a la señora, me la presentó, yo dije mi novio Roberto, y claro que Chente se quedó así, y ya cuando en un momento me vio me dice: ¿Oye pero no es tu novio?, le digo: no, nada más lo traje porque tú me dijiste que iba a venir tu esposa”, explicó la actriz.

“Yo sentí que tenía que ser una persona educada con esta persona, era la esposa que él tenía y además siempre me dijo que la quería y le estaba muy agradecido”, agregó.