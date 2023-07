El disco de Tony Bennett con Ricardo Arjona, Vicente Fernández y Chayanne

Tony Bennett, cantante estadounidense murió el viernes a los 96 años. Destaca que con más de 80 años se convirtió en la persona de mayor edad en alcanzar el número uno en la lista de álbumes en Estados Unidos, gracias a una colección de duetos con Lady Gaga, quien se convirtió en su amiga y compañera de gira.

Lady Gaga fue apenas una de una larga lista de estrellas jóvenes que trabajaron con el cantante, cuya muerte fue anunciada a la AFP este viernes por su publicista, Sylvia Weiner. Padecía alzheimer desde 2016.

Comenzando con la grabación de la canción de la película Because of You en 1951, Bennett cantó docenas de éxitos, incluidos Rags to Riches, Stranger in Paradise y, en lo que se convertiría en su tema característico, I Left My Heart in San Francisco, que le valió dos de los 19 premios Grammy de su carrera.

La invasión británica de Estados Unidos liderada por los Beatles pasó factura al cantante, cuya música comenzó a tornarse anticuada. Pero con el tiempo, su carrera revivió.

Nacido el 3 de agosto de 1926 en Astoria, en el distrito más cosmopolita de Nueva York, el cantante, cuyo nombre verdadero era Anthony Benedetto, debe parte de su singular longevidad artística a su técnica vocal.

“Como espectador, (creo) que Tony Bennett es el mejor cantante”, dijo una vez Frank Sinatra. “Me emociona cuando lo veo, me emociona”. Su sonrisa, su elegancia y su energía proyectaban una imagen cálida y optimista.

Proyectos exitosos

En 1994, realizó en el canal de música MTV un “Unplugged”, conciertos acústicos más bien reservados para jóvenes artistas en boga.

En 2006 lanzó el disco Duets: An American Classic, junto a nombres muy grandes de la música pop como Stevie Wonder y Bono, entre otros.

El éxito fue total, y en 2011 vió la luz un segundo opus, Duets II, con el que por primera logró colocarse en la cima de ventas de discos en Estados Unidos a sus 85 años.

El álbum contiene sendos duetos con Lady Gaga y Amy Winehouse que revelan a las dos jóvenes cantantes en un registro refinado.

Las colaboraciones continuaron, en particular con un álbum completo junto a Lady Gaga, Cheek to Cheek, que se convirtió en un nuevo número uno en Estados Unidos.

Durante siete décadas siguió el consejo de Frank Sinatra: “Nunca seas predecible”.

El disco con latinoamericanos

Viva Duets, fue álbum que produjo en 2012, en el que cantaba junto a artistas latinos como Ricardo Arjona, Chayanne, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Thalía y el argentino Vicentico, de los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Arjona en sus historias ha recordado la expereriencia al colocar en sus historia un corto mensaje conmovedor. “Con la falta que hacen tipos como tú, mi abrazo y admiración”, escribió mientras compartió el enlace a Spotify de la canción I Wanna be around.

Con Chayanne la canción que interpretaron fue The bes is yet to come. El artista como despedida, al enterarse de la muerte del artista, escribió en sus redes sociales: “Un grande nunca parte, su arte queda para siempre en el recuerdo. Mis mas sentidas condolencias a su familia”.

Mientras la historia con Vicente Fernández se dio en el rancho Los 3 potrillos. Ahí grabaron y en las escenas se observan a los cantantes en el lugar mientras Fernández le dice “hola Tony” y “adiós amigo”.

Regresa a mí (Return to me) recuerda las voces de ambos, Fernández cantó en algunas partes en inglés junto al legendario cantante.

En la pieza visual se observa como Bennett con una pluma y una hoja, plasmó una caricatura de Vicente Fernández. Además, el cantante estadounidense dio muestra de su habilidad en la pintura al dibujar una parte del rancho.