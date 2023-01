Luego de 20 días de estar hospitalizado por un accidente, así se encuentra el actor Jeremy Renner

Jeremy Renner, quien además de ser actor, es productor y músico, acudió nuevamente a las redes sociales para compartir con su audiencia novedades sobre el estado de salud que atraviesa.

Renner, conocido por su interpretación de Hawkeye en varias películas de Marvel, sufrió un accidente a inicios de año mientras manejaba un vehículo pesado para limpiar nieve en su casa, en el estado de Nevada.

En su momento el representante del actor dio a conocer sobre el estado inmediato de salud: “Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable (…)”.

La magnitud del infortunio provocó que Renner fuera ingresado al hospital donde ha permanecido desde entonces. Incluso llegó a celebrar su cumpleaños 52 en el centro médico y compartió con sus seguidores la noticia.

Este 21 de enero, luego de más de dos semanas en hospitalización, Jeremy compartió un emotivo mensaje que da cuenta sobre los avances de su salud y que tienen que ver con las terapias que recibe.

En Instagram, donde se le puede ver sobre una camilla flexionando la pierna junto a la ayuda de un especialista, el actor escribió: “(…) Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos.”

Asimismo, el actor afirmó que tanto los entrenamientos matutinos y sus resoluciones habrían cambiado su nuevo año. En la publicación de Instagram, Renner también agradeció por el apoyo recibido durante estos días. “Amor y bendiciones para todos ustedes”, aseguró.

La fotografía donde también se le puede ver al actor alcanzó miles de reacciones tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram, donde superó los 800 mil me gusta, la imagen fue comentada por el también protagonista de Marvel, Chris Hemsworth, la actriz mexicana Eiza González, el músico Kygo, entre muchos otros más quienes mostraron su apoyo.

Algo que ha caracterizado a Jeremy Renner durante las últimas semanas ha sido su buen humor y optimismo luego del accidente.

El 5 de enero, apenas unos días después de lo ocurrido, el actor compartió en Twitter un vídeo donde se le puede ver siendo masajeado por su hermana y atendido por su mamá, y el cual alcanzó más de 18 millones de vistas.

En la publicación, el actor habría dicho que la visita terminó siendo un “increíble día de spa” con su hermana y mamá. Después de mencionarlo, agregó el emoji de un corazón y agradeció mucho.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023