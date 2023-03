Jeremy Renner: las nuevas imágenes del emotivo proceso de recuperación del actor de Marvel

A casi tres meses de esta trágica noticia, el estado de salud de Jeremy Renner ha evolucionado de manera positiva en gran parte gracias al esfuerzo que ha puesto en su recuperación.

Por medio de redes sociales, el actor de 52 años publicó la rutina de entrenamiento a la que se ha sometido para recuperarse de sus lesiones producidas por un vehículo quitanieves.

Renner compartió con sus seguidores la rutina de ejercicio que realiza día tras día, la cual está enfocada en recuperar los más de 30 huesos que se fracturó a inicios de año.

“Ahora tengo que encontrar otras cosas para ocupar mi tiempo para que mi cuerpo pueda recuperarse de mi voluntad”, fue el mensaje con el que acompañó este video.

El entrenamiento de recuperación de Jeremy Renner consiste en utilizar una caminadora antigravedad para rehabilitar sus huesos rotos, ya que esta máquina permite que solo cierto porcentaje de su peso corporal sea utilizado en sus movimientos de piernas.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023