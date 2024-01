Tom Holland: la insólita confusión que casi le cuesta parte de sus ganancias en Marvel

Esta extraña situación fue revelada por Tom Hollander, actor de The White Lotus, durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers, en donde aseguró que a menudo es confundido por Tom Holland debido a la similitud en sus nombres.

Hollander, de 56 años, también mencionó que hace algunos años atrás recibió un millonario cheque de Marvel por un trabajo que jamás realizó, el cual en realidad estaba destinado a Holland por su papel de Spiderman.

Tom Hollander says he was accidentally sent Tom Holland’s box office bonus for the #Avengers movies

“It was an astonishing amount of money… Not the whole box-office bonus, the first one … It was more money than I’d ever [seen]"

