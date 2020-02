Repaso por los nominados a los Óscar 2020 ¿Cuáles están entre sus favoritos?

La entrega 92 de los Premios Óscar no tendrá presentador. La Academia ha decidido nuevamente no tener un anfitrión para la presentación de la próxima edición que se realizará el 9 de febrero en Los Ángeles, California.

la película Joker acaparó la mayor cantidad de nominaciones, seguida por The Irishman, Once Upon a Time … in Hollywood y 1917, cada una con 10 candidaturas.

Será una ceremonia reñida en la cual no hay un claro favorito y puede pasar de todo.

Cuando se anunciaron los nominados también causó sorpresa que la cinta española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, no solo compite en la categoría de mejor película internacional, como se esperaba, sino que logró otra candidatura más con Antonio Banderas, quien competirá en el rubro de mejor actor por primera vez.

Este año, la gran sorpresa es la comedia negra Parasite, del realizador surcoreano Bong Joon-ho, que además de ser postulada como mejor película internacional, recibió otras tres fuertes candidaturas: mejor director, mejor guion original y mejor película.

Aquí compartimos todo el listado de nominados.

Lista de nominados

Mejor actor de reparto

Tom Hanks, Un buen día en el vecindario

Anthony Hopkins, Los dos papas

Al Pacino, El irlandés

Joe Pesci, El irlandés

Brad Pitt, Había una vez en Hollywood

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, El caso de Richard Jewell

Laura Dern, El matrimonio

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Mujercitas

Margot Robbie, El escándalo

Mejor película internacional

Dolor y gloria (España)

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Los miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

Joker, (Hildur Guðnadóttir)

Little Women, (Alexandre Desplat)

Marriage Story, (Randy Newman)

1917, (Thomas Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker, (John Williams)

Mejor canción original

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

(I’m Gonna) Love Me Again, (Rocketman)

I’m Standing With You, (Breakthrough)

Into the Unknown, (Frozen 2)

Stand Up, (Harriet)

Mejor película animada

Klaus

How To Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Mejor director

Martin Scorsese, El irlandés

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood

Bong Joon Ho, Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, Mujercitas

Charlize Theron, El escándalo

Rene Zellweger, Judy

Mejor actor

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood

Adam Driver, Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Los dos papas

Mejor película