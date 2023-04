Difunden fotografías de Lady Gaga y Joaquín Phoenix durante el rodaje de la secuela del Joker

La película de Joker, lanzada en 2019 y protagonizada por Joaquín Phoenix, es recordada como una de las mejores películas dentro del género de los superhéroes.

Tal fue su impacto que se anunció, por parte del director Todd Phillips, una continuación de la película, titulada: Joker: Folie à Deux, en donde no solo se confirmó su estreno en algún punto del 2024, sino también que contará con la presencia de la actriz y cantante Lady Gaga.

Tras el anuncio, se han empezado a filtrar varias fotografías del set de filmación, en donde se observaba a la actriz mientras asumía el papel de su personaje, y este 3 de abril se difundieron nuevas fotografías en donde se le observa junto a Joaquín Phoenix.

En las fotografías, compartidas por usuarios en redes sociales que se encontraban cerca del rodaje, muestra a Gaga y a Phoenix vestidos con sus respectivos atuendos y con maquillaje en el rostro.

Otra de las fotografías difundidas en las redes es una en donde se muestra a la cantante mientras sube unas escaleras, similares a las que se observan en la primera película del Joker, en donde Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) baila con la canción “Rock´n Roll”.

Lady Gaga and Joaquin Phoenix as Harley Quinn and Joker pic.twitter.com/4eozq2v9kv

— Gaga Daily (@gagadaily) April 3, 2023