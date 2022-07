La hazaña de Thalía que la volvió viral

Ella captó mientras estaba caminando cerca de esta área de su domicilio cuando vio al animal flotando. No sabía qué era en un principio y comparte con sus seguidores toda la experiencia.

El video fue llamado “El rescate del ratón”, y la publicación cuenta con más de 15 mil comentarios.

“Yo acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana. Miren lo que es… pobrecito ¿Qué te está pasando? Ven mi amor, te estás ahogando”, se escuchar decir a la artista.

También se escucha cuando de una manera graciosa dice “Ay, ay, **** me va a brincar“. A los pocos segundos agregó que: “Lo salvamos, ¿estás bien? precioso”.

Los usuarios no han dejado de comentar desde bromas hasta haciendo eco del buen corazón de Thalía. “El ratón: no me lo van a creer…me salvó Marimar”, decía Pepe Valdivieso, actor mexicano que hacía alusión a uno de los personajes de la actriz.