Shakira y Thalía transmiten un mensaje de su poderosa amistad

Shakira y Thalía han tenido un recorrido impresionante en sus carreras artísticas y esto se hizo más que evidente en la primera edición de los premios Billboard que reconocen a Mujeres Latinas en la Música con el premio a Mujer del año y Poderosa global, respectivamente.

Shakira, además hizo uno de los discursos más virales de la gala, “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo en la gala.

Ellas fueron premiadas junto a Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; y Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio.

Durante la galaThalía estaba dando un mensaje de empoderamiento a las mujeres cuando recibió su premio en el momento que Shakira apareció y el público desvió la atención y empezó a gritar.

Ella no se quedó callada y continúo: “No sé que pasó, pero para mí esta palabra (empoderada) me queda un poco corta, yo creo que todas nacimos con el poder, somos fuertes y creo que nadie nos va a empoderar, ya lo tenemos, es algo que Dios nos dio”.

Aunque se dieron rumores de molestias de la cantante, no fue así, por el contrario en el momento que Shakira recibió su premio, ella prestó atención y aplaudió.

Infobae publicó que en 2022, el equipo de Thalía había adelantado que ella no tenía ningún tipo de fricción o molestia con Shakira y desmintió los supuestos rumores de competencia entre ambas. Thalía fue señalada por arremeter contra Shakira por la canción Monotonía, pues la habría etiquetado como una mujer “patética y dramática”.

“Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo”, iniciaron.

Thalia también ha respondido en entrevista que en el momento que salió esta noticia de inmediato se comunicó con su amiga para aclarar la situación.

Después de la noche de premiación, el pasado sábado 6 de mayo, ambas hicieron algunas publicaciones en las que se ha dado a conocer el respeto, cariño y amistad que las une.

Este domingo 7 de mayo, Shakira también ha sido tendencia porque participó en el evento deportivo de Fórmula 1 en la que fue acompañada por su hijo Milán y estuvo compartiendo con Tom Cruise.