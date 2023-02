La guatemalteca Zelaya se presenta en Viña del Mar 2023

El Festival Viña del Mar suspendido durante dos años por la pandemia del covid-19 está siendo una gran fiesta de la música en la que Guatemala está presente a través de la voz y talento de Zelaya.

Este martes 15 mil personas estaban unidas en este festival y vieron la participación de tres de los participantes en el concurso de talento internacional.

En la segunda noche de este festival que comenzó el pasado domingo 19 de febrero y concluirá el viernes 24 fue Tini quien abrió cantando durante casi 80 minutos.

La argentina comenzó su carrera artística en 2012 como protagonista de la serie Violetta y que apenas hace unos días sacó su nuevo material Cupido. Por su presentación se llevó una Gaviota de plata y otra de oro.

Para esta fecha Maná canceló su participación y ellos eran los encargados de abrir.

Me quedo siempre los pequeños pero ENORMES gestos de Tini, es una mujer tan dulce… primero agradece luego recibe ❤️👏🏻 ella es así siempre #VINA2023 TINI EN VIÑA pic.twitter.com/FQDNnM9om5 — Mari 🇦🇷 (@MariTStoessel) February 21, 2023

Unos minutos antes de subir al escenario para la participación internacional, Zelaya dio un previo de su atuendo creado por Gishem en un diseño asimétrico en un plateado impresionante.

También mandó otro mensaje en el que expresó que estaba a minutos de recibir la llamada al escenario, nerviosa y escuchando su canción para conectar con Dios y con ella, “nervios a un lado, miedos a un lado, a dejarlo todo en el escenario, por ustedes, por todo lo que nos ha tomado llegar aquí, por mi Guate…y por toda la gente que los sueños imposibles se pueden lograr porque hoy cumplo uno que nunca pensé se iba a lograr. Gracias por estar conmigo, los amo y los voy a tener conmigo”, expresó.

La guatemalteca Zelaya recibió la nota de 5.3 y demostró su habilidad en el piano, se enfrentó el martes 20 de febrero con Yorka de Chile, que interpretó Viento y quedarón con 5.6 y Tres dedos de Ecuadorque cantó Lo siento, con una nota de 4,6. Hasta el próximo miércoles se conocerá si la guatemalteca pasa a las semifinales de esta competencia.

El domingo participaron Mila Manes de Argentina y su canción No me haces falta puntaje de 4,7; Teo de Colombia con Chocolatico 4,3 ; y Ely Blancarte de México con After Party, que punteó con 4,8. Estos resultados no incluyen las notas incógnitas del jurado.

Como pueda es la canción que interpretó Zelaya en esta noche. Esta balada que se escribió en 2020 y se lanzó en junio de 2022. La cantante ha compartido en sus redes que esta presentación fue un reto después de enfermarse de una infección de garganta en el momento de su viaje a las tierras del Sur.

La canción Como pueda fue escrita por Zelaya y Luis Salazar, productor que durante varios años ha acompañado a la artista guatemalteca con su material. “Esta canción me encanta porque habla de lo que sucede cuando se le deja al destino la suerte, algo que se añora tener con todo el corazón como una persona y lo más probable es que se termine perdiendo, entonces toca aprender a quererlo como pueda, por eso el título del tema”, añadió Zelaya.

Durante la presentación de la guatemalteca era posible votar por ella a través de una aplicación. Zelaya ha publicado el proceso en sus redes sociales.

La siguiente presentación de Zelaya será el próximo miércoles 22 de febrero, entre 21 y 22 horas. Durante esta nueva fecha también se podrá votar por la guatemalteca y se conocerá si pasa a la siguiente fase.

El jurado jurado elegirá a tres para cantar en el jueves 23 y luego, el ganador cantará en la final y cierre del festival y recibirá la Gaviota de Plata el próximo viernes 24.

Los preparativos

Zelaya que antes del viaje sacó un nuevo material llamado Enamorados y en sus redes sociales ha publicado detalles de todo lo que está viviendo en Chile.

Para la alfombra roja lució un vestido de Guishem, diseños que han alcanzado pasarelas internacionales.

En Viña del Mar también ha participado Ricardo Arjona,</a> quien ha estado en las ediciones de 1995, 1999, 2001, 2004, 2010 y 2015 año en que lo acompañó la también guatemalteca Gaby Moreno durante la interpretación del tema Fuiste tú.

Más de la gala

La 62º edición del certamen chileno tendrá como otros números fuertes al argentino Fito Páez, la estadounidense Christina Aguilera, el mexicano Alejandro Fernández, el colombiano Camilo y a los chilenos Los Jaivas.

Karol G, en la primera noche cautivó a un encendido público en el anfiteatro de la Quinta Vergara desde el primer momento, lo que le permitió llevarse los trofeos del festival: las gaviotas de plata y de oro.

La colombiana invitó además al escenario a cantar a los chilenos Myriam Hernández y Cris MJ, prueba de su versatilidad musical, que va desde la música romántica al trap.

El festival viñamarino guardó silencio en 2021 y 2022 por la medidas para intentar contener el avance de coronavirus. Algo inédito en su historia, ya que ni la ocurrencia de cataclismos, como terremotos, o el golpe de Estado de 1973 cancelaron este show del Pacífico sudamericano.