Guatemala obtiene Gaviota de Plata en Viña del Mar luego de la participación de Zelaya

Los últimos días han demostrado que Guatemala no tiene mucho que envidiar a otros países en cuanto a calidad musical y nivel de espectáculo. Esto pudo comprobarse en el marco de la edición número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde la cantante guatemalteca Stephanie Zelaya demostró su talento frente a Chile y el mundo entero.

Zelaya -nombre artístico con el que se presenta la intérprete- debutó en el festival el pasado 20 de febrero y desde entonces ha generado mucha expectativa debido al avance que logró hasta el 23 de febrero en la competencia internacional.

En su primera presentación, la guatemalteca obtuvo un puntaje de 5.3 sumados entre los votos obtenidos por la aplicación del festival y el punteo del jurado.

Durante la última fecha de la competencia, que se llevó a cabo el 23 de febrero, Zelaya obtuvo la Gaviota de Plata por Mejor interpretación. Por otro lado, las chilenas del dúo Yorka obtuvieron la Gaviota de Plata y se llevaron el primer lugar en la Competencia Internacional. Las intérpretes recibirán el premio el 24 de febrero y darán una última presentación en el festival.

Durante los días previos a la final del certamen internacional, Zelaya se presentó dos veces y compitió al lado de los proyectos musicales Yorka y Tres dedos, de Ecuador. En la presentación de este 23 de febrero, Zelaya, así como Yorka se enfrentaron contra la influencer mexicana Ely Blancarte.

En los días que participó, la representante de Guatemala deleitó al público con sus interpretaciones acústicas de “Como pueda” en las que se valió del piano.

Con el paso de los días, la guatemalteca compartió a través de sus redes sociales su paso por Chile y cómo iba preparándose para las presentaciones.

Zelaya dio a conocer a sus seguidores su paso por entrevistas, así como por pruebas de sonido, reuniones con colegas musicales, e incluso, mostró las previas de los atuendos que utilizaría durante las presentaciones.

Cabe mencionar que a lo largo de todas las presentaciones, Zelaya mostró atuendos y maquillaje con tonalidades plateados y dorados. El uso de faldas, pantalones holgados, tacones y elementos metálicos definieron la estética de la guatemalteca a su paso por Chile.

El día de la competencia final

La edición del 23 de febrero, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar estuvo marcada por un menú de emociones y carcajadas durante las primeras tres horas.

La jornada se inauguró con un explosivo concierto de Christina Aguilera quien regresó al país sudamericano luego de más de veinte años. La cantante estadounidense de ascendencia ecuatoriana apareció en la Quinta Vergara utilizando un vestuario negro-metálico que matizó con un juego de luces y proyecciones que vibraron junto a los éxitos más movidos de su carrera como Genie in a Bottle o What a Girl Wants.

Además sorprendió que la intérprete utilizó el español para cantar, así como para saludar al público. Dos de los momentos más emotivos de su presentación fue cuando interpretó la canción Pero me acuerdo de ti y cuando la artista cerró su concierto invitando a que las personas “fueran siempre amables consigo mismas y los demás”.

Tras su presentación en la Quinta Vergara, el público aplaudió y ovacionó a la cantante. Posteriormente, recibió una Gaviota de Plata y otra de Oro.

Luego del paso de la cantante, Viña del Mar cedió el micrófono al comediante chileno Fabrizio Copano quien a través de varios comentarios que rozaban en lo “políticamente incorrecto” incomodó a más de uno por su contenido ácido con el que cuestionó la idiosincrasia chilena, partiendo de hechos sociales y políticos. Entre los chistes que hizo el comediante, destacaron preguntas sobre figuras como la del presidente Gabriel Boric.

La euforia provocada por el humor de Copano llevó a que la organización del festival de música le otorgara una Gaviota de Plata y otra de Oro. Además de mostrarse agradecido con el público, el comediante subrayó que Viña del Mar es un evento masivo al cual muchos artistas aspiran llegar.

A las 22 horas (horario Guatemala), llegó el momento de la competencia internacional en la que participaron Zelaya, Yorka y Ely Blancarte. Luego de sus presentaciones se revelaron los puntos de las votaciones donde se sumaban tanto las del público como las del jurado invitado.

Los promedios resultantes quedaron así: Chile con un total de 6.0, Guatemala con 5.8 y México con 5.3. Los resultados fueron basados en el rendimiento que tuvieron las artistas al interpretar las canciones “Viento” (Yorka), “Como Pueda” (Zelaya) y “After Party” (Ely Blancarte).

Aunque se trató de resultados muy reñidos, fueron las chilenas Yorka quienes se hicieron con el primer lugar de la Competencia internacional. Las artistas también obtendrán 26 mil dólares a partir de este reconocimiento y cantarán el 24 de febrero en la Quinta Vergara.

Por otro lado, la guatemalteca Zelaya obtuvo un segundo lugar que le permitió obtener el reconocimiento a Mejor interpretación. En paralelo, obtuvo una Gaviota de Plata.

Viña del Mar y la presencia guatemalteca

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, es un certamen musical organizado en la ciudad de Viña del Mar en Chile, uno de los más grandes e importantes en Latinoamérica y el más longevo y relevante de habla hispana en todo el mundo.

Se inició el 21 de febrero de 1960, y desde entonces el evento se realiza anualmente, durante el mes de febrero, sin embargo, las únicas excepciones fueron en los años 2021 y 2022, en los que el festival fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus.

El festival se desarrolló en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, un escenario que cuenta con una capacidad para 15 mil espectadores y se transmite por radio, televisión y plataformas en línea.

Aunque las competiciones de música popular y folclórica fueron el origen del certamen, desde hace varias décadas estas han quedado relegadas a un segundo plano, dándose preferencia a los artistas invitados, quienes son el verdadero plato fuerte del certamen.

En esta ocasión se presentaron en el escenario Karol G, Tini, Alejandro Fernández, Christina Aguilera, Fito Paez y para cerrar el espectáculo Camilo.

En sus 62 ediciones, Guatemala ha dicho presente en el afamado festival. Según datos recopilados por el registro hemerográfico de Prensa Libre, en 1980 la nacional Sandra Patricia Molina, a sus 19 años, participó en Viña del Mar como artista invitada, y se convirtió en la primera mujer guatemalteca en llegar hasta el certamen.

Por otro lado, han destacado las participaciones de Ricardo Arjona, que se ha presentado en seis ocasiones, en 1995, 1999, 2001, 2004, 2010 y 2015. Otra mujer guatemalteca que también ha destacado en Viña del Mar ha sido Gaby Moreno, quien estuvo como artista invitada de Arjona en 2015. Juntos interpretaron el clásico “Fuiste tú”.

2023 volvió a marcar el regreso de una chapina en el escenario del Anfiteatro de la Quinta Vergara con Stephanie Zelaya.

“Nervios a un lado, miedos a un lado, a dejarlo todo en el escenario, por ustedes, por todo lo que nos ha tomado llegar aquí, por mi Guate (…) Gracias por estar conmigo, los amo y los voy a tener conmigo”, habría dicho la cantante en redes sociales previo a su primer show el pasado 20 de febrero.

La historia de Zelaya

Su historia en la música fue inspirada por su abuelo, comenzó su desarrollo en la música a muy corta edad con la Dra. Angélica Rosa, con quien obtuvo un Associates Degree en Teatro Musical.

En el 2012 se graduó como Summa Cum Laude de la Universidad Francisco Marroquín en Administración de Empresas con especialización en emprendimiento, pero su visión iba más encaminada a la música como artista y compositora en el extranjero.

Durante el 2013 asistió a talleres de música intensivos alrededor del mundo, entre los que destacan Berklee College of Music, Manhattan School of Music y Musicians Institute; del cual obtuvo un Associates Degree en Vocal Performance en el 2014.

En 2015, después de haber formado parte de grandes producciones en su país Guatemala y de haber encontrado su pasión por la composición, tomó la decisión de embarcarse en la aventura de producir su primer álbum Es Un Viaje, como artista independiente, en Los Ángeles, California.

Su historia y determinación le abrieron camino en el extranjero; ingresando al Hot Ranking de Latinoamérica en el reconocido canal de música HTV; ocupando el primer lugar en el ranking de radio en Guatemala y abriendo la gira de artistas de alto prestigio, como Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, Il Volo, Reik, Fanny Lu, Alejandro Fernández, Paty Cantú, Camila y Sin Bandera, entre otros.

En 2019 se convirtió en la primera latina en cantar en los Emmy y la cantautora guatemalteca brindó su espectáculo durante las galas conocidas como Creative Arts EMMY Awards. Además, actuó en la gala Primetime EMMY Awards, el 22 de septiembre, ese mismo año presento su éxito “Ring Ring” que lo dio a conocer al terminar su presentación en la gala.

En el 2020 Zelaya lanzó el 12 de marzo el tema “Buena pa ser mala”, sencillo que le siguió abriendo las puertas a su exitosa carrera y en junio mostró otro tema, “¿Qué nos pasó?”.

Previo a participar en Viña del Mar 2023, la guatemalteca publicó la canción “Enamorados” un sencillo que incluirá en Laberintos, su nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento está previsto en los próximos meses.

La artista guatemalteca viajó a Chile el domingo 12 de febrero de 2023 y aspiraba ganar la Gaviota de Plata, el máximo galardón que se entrega a la mejor canción del certamen. Además, Zelaya se mantiene activa en el apoyo a proyectos y fundaciones enfocadas en desarrollar la educación en diversos sectores de Guatemala.

Al inicio de su carrera artística, realizó un concierto a beneficio del Programa de Becas ITA de la Universidad Francisco Marroquín (el cual busca darles oportunidad a jóvenes de escasos recursos para estudiar una carrera universitaria), recaudando $16,600 para el mismo.

Fue nombrada como una de las Héroes de la Educación de FUNSEPA, apoyando a equipar escuelas con tecnología alrededor del país; es parte de las embajadoras de la Fundación CHISPA, el cual busca empoderar y brindar educación a mujeres emprendedoras, en comunidades alrededor del Lago Atitlán, y ha sido invitada a dar charlas motivadoras a jóvenes en escuelas alrededor de Guatemala.