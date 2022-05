Karol G premia a un fan y le hace una invitación especial

Su mamá le apoyó y le envió una respuesta en que le aseguraba que en un futuro podría ir y tendría una nueva oportunidad porque ahora su sueño no era solo ir a un concierto y que cuando llegara ese momento, no se olvidara de invitar a su mamá.

Tenía que escoger entre una maestría en la @UPilotoOficial o ir al concierto de #BICHOTATOUR #bichota #Bichotella y este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a @karolg pic.twitter.com/zrrrhd0ULK

La publicación llegó a quienes llevan las redes sociales de Karol G. Así que desde su cuenta oficial le dejaron un mensaje inesperado: “Escogiste súper bien. Todo tiene su tiempo y su prioridad. ¿Que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá?. No sé, yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”.

Nadie puede imaginarse cómo estoy llorando de felicidad en este momento, amigos que no pudieron ir y más importante que la bendición y el buen querer de una madre te lleva lejooooos gracias @karolg https://t.co/1pgI08jWSG

“Mi Mi madre al principio no le creía, tenía miedo, pero sé que mañana dará todo lo mejor conmigo en el evento de @karolg”. Pero los dos disfrutaron de este evento.

Mi madre al principio no le creía, tenía miedo, pero sé que mañana dará todo lo mejor conmigo en el evento de @karolg en su #BICHOTATOUR y se que este logro es por los 2 no soy lo que soy si no es por ella #Bichotella #BICHOTATOUR pic.twitter.com/yE4MTrqVJy

— Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022