Karol G evidenció su alegría por conocer y compartir con Rihanna

El domingo 12 de febrero se celebró el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles y en el espectáculo de medio tiempo, Rihanna deslumbró a los asistentes.

Con esa actuación, Rihanna regresó a los escenarios luego de siete años alejada de los conciertos.

Rihanna regresó por la puerta grande con un espectacular concierto en el Super Bowl donde además de repasar sus grandes éxitos sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

Rihanna devolvió la música pop al descanso del Super Bowl tomando el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron las estrellas invitadas en el 2022.

Nacida en Barbados hace 34 años y, a diferencia de ediciones anteriores no contó con ningún invitado sorpresa, puso a bailar al público con auténticos clásicos como Bitch Better Have My Money, We Found Love y Work, que interpretaba mientras caminaba por la pasarela central del escenario.

El encuentro entre Karol G y Rihanna

Tras la presentación en el Super Bowl 2023, la cantante colombiana Karol G cumplió su sueño y conoció a Rihanna.

“Como fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera”, fue el texto con el que comenzó una publicación en su cuenta de Instagram Karol G.

La cantante de música urbana continuó reveló su emoción al compartir con su colega y una de sus artistas favoritas.

“Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri”, concluyó la artista colombiana. Además, incluyó fotos y un video junto a Rihanna en el que se le escucha hablar en español.