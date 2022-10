JLo y Ben Affleck: Esto es lo que se sabe de la posible crisis de pareja y su reciente pelea

Jennifer López y Ben Affleck, tan solo unos meses después de anunciar su compromiso, sorprendieron al mundo al casarse el pasado sábado 16 de julio en una ceremonia realizada en Las Vegas.

Semanas después de su boda, anunciaron de un momentáneo distanciamiento para “fortalecer su relación”, algo que consternó a varios de sus admiradores y desde ese momento surgieron especulaciones sobre la pareja.

Los cibernautas utilizaron su ingenio al compartir y viralizar memes sobre el aspecto cansado de Affleck y su supuesto acuerdo matrimonial con Jennifer López.

Otros rumores surgieron luego de la boda debido a opiniones de la madre de JLo y las declaraciones de su primer esposo.

¿JLo y Affleck estarían en crisis?

Tras su luna de miel en la que derrocharon amor y evidenciaron que estaban en una de las mejores etapas de su relación, al parecer en la actualidad dio un giro y surgieron nuevos rumores.

Según el medio estadounidense Only Radar, López y Affleck han tenido diversas discusiones y el actor decidió irse de casa debido a la actitud constante de JLo por tener el control de la relación.

De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense, una fuente cercana a la pareja declaró que, en los últimos días, JLo y Affleck no paran de discutir.

“La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, JLo hizo una actuación digna de un Óscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo”, dijo la fuente a Only Radar.