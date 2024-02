Jennifer López confiesa que gracias a Ben Affleck encontró la inspiración para volver a la música

La cantante y actiz Jennifer López ha revelado recientemente que su inspiración para su próximo proyecto musical y cinematográfico, titulado This Is Me… Now, ha sido su pareja, el actor Ben Affleck.

En una entrevista con el medio Entertainment Tonight, la artista compartió que el redescubrimiento del amor con Affleck ha alimentado su creatividad y ha dado forma a esta nueva fase de su carrera.

“Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, dije: ‘Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio’. Estaba muy, muy inspirada”, confesó López, describiendo cómo su relación sentimental ha desencadenado un renacimiento en su pasión por la música.

Este nuevo proyecto, que ella misma define como algo “único en su carrera”, representa un viaje emocional y creativo para la artista.

A pesar de que inicialmente no planeaba una secuela de su exitoso álbum de 2002, This Is Me… Then, el redescubrimiento del amor y la inspiración que encontró junto a Affleck la llevaron a reconsiderarlo.

“Una vez hecha la música, me pareció muy especial. Sentí que era algo muy diferente a lo que había hecho nunca, a pesar de que he escrito sobre el amor durante toda mi carrera”, detalló López sobre el proceso creativo.

Además del disco, habrá una película asociada con el proyecto y que llevará por nombre This Is Me… Now: A Love Story.

El filme presentará a López en un papel vulnerable y autocrítico, burlándose de su propia vida amorosa y mostrando una versión humorística de su matrimonio “por tercera vez”.

El elenco de la película incluye a destacadas figuras como Jane Fonda, Keke Palmer y el coreógrafo Derek Hough, quienes fueron seleccionadas personalmente por López.

“Fui afortunada de tener a todas estas personas, me encantan sus filosofías de vida. (…) Son todos muy especiales, emotivos y espirituales”, expresó la cantante sobre sus colaboradores.

El lanzamiento del álbum y la película está programado para el próximo 16 de febrero y marca un hito significativo en la carrera de Jennifer López.

Dirigida por Dave Meyers, ganador de un Grammy, la película fusiona múltiples géneros y ofrece una visión introspectiva del viaje al amor de López, destacando su resistente corazón y su evolución personal.

Para López, este proyecto representa más que una simple expresión artística, es un testimonio de su crecimiento personal, su capacidad para reinventarse y su firme creencia en el poder del amor y la vulnerabilidad.

Con This Is Me… Now, la artista ofrece a sus seguidores una experiencia auténtica y conmovedora que promete dejar una huella duradera en la industria del entretenimiento.