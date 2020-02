Hombre Araña podría tener novio en próxima película

La próxima entrega del Hombre Araña podría tener un personaje gay, según rumores que se refuerzan con declaraciones anteriores de actores como Tom Holland.

El sitio We Got This Covered reveló que Sony baraja la posibilidad de un personaje con novio para la próxima película, que incluiría a los superhéroes que han vestido el traje rojo: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland.

Incluso menciona que el personaje al que le confiarían ese rol sería a Garfield.

Aunque algunos en el público puedan rechazar la idea, protagonistas como Holland ya habían reflexionado sobre lo valioso que podría resultar.

En 2013, el actor ya había dicho: “¿Por qué no podemos descubrir que Peter Parker está explorando su sexualidad? ¡Apenas si es innovador! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede estar interesado en los chicos?”.

Maguire, Garfield y Holland juntos en la pantalla promete ser un éxito en el público, más allá de las buenas críticas que dejó el Hombre Araña: Un nuevo universo, incluso ganadora del Óscar de 2019 a la mejor película animada.