Qué películas se estrenarán en el 2024

Es un año intenso para las producciones cinematográficos y compartimos parte de aquellas de las más esperadas. Para arrancar, el 14 de enero llegará Mean Girls, o Chicas Malas.

La historia habla de la nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) y del elitista grupo de chicas populares llamado “Las Plásticas”, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y sus secuaces Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika).

Cady comete el grave error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney). Cady con la ayuda de sus amigos Janis (Auli’i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), se propone acabar con la depredadora del grupo y aprender a ser fiel a sí misma en la jungla más despiadada de todas: el instituto.

Compartimás más de otras producciones que estarán presentes:

Esta producción llegará en marzo. La segunda parte de Dune seguirá los pasos de Paul, después de que este se unió a Chani y los Femen para vengarse de la conspiración que destruyó a su familia.

Esta vez, el protagonista deberá elegir entre el amor de su vida y el destino del universo para evitar un futuro terrible.

Aparecerán Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Chani (Zendaya), así como la esperada aparición de la Princesa Irulan (Florence Pugh) y del villano, Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler).

Los personajes principales que sobrevevieron en la primera parte estarán de regreso para Dune 2, esto confirma la participación de Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Gurney Halleck (Josh Brolin), el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), Glossu Rabban (Dave Bautista), Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) y Stilgar (Javier Bardem), tan sólo por mencionar a algunos.

Ghostbusters: frozen empire

La familia Spengler regresa al lugar donde empezó todo, la icónica estación de bomberos de la ciudad de Nueva York, para formar equipo con los Cazafantasmas originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel.

Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los Cazafantasmas nuevos y antiguos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda Edad de Hielo. Estrnará el 29 de marzo.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio

Una aventura cinematográfica en donde se enfrentará Kong y Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo.

La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre. Estreno programado para el 12 de abril.

Furiosa: A Mad Max Saga

Dirigida por George Miller, esta entrega se centra en una versión más joven de la icónica Imperator Furiosa (Anya Taylor-Joy). La película habla del secuestro y ascenso de Furiosa dentro de las filas de Immortan Joe, con una mirada más profunda a su pasado y a los eventos que la moldearon en la guerrera que apareció en la franquicia.

Chris Hemsworth co-protagoniza la película en el papel de Warlord Dementus. Este capítulo de la saga se estrena el 23 de mayo de 2024.

Garfield

Proyecta su estreno para el 11 de junio. La película que ha estado en desarrollo desde agosto del 2016, por fin estrenó su primer tráiler en noviembre pasado que muestran los orígenes de la amistad entre Garfield y Jon Bonachón, y reveló la fecha de estreno. Por medio de sus redes sociales, Sony Pictures publicó el avance que dura más de dos minutos.

Garfield ha sido uno de los gatos más queridos por la cultura pop, desde que su ilustrador Jim Davis lanzó su historia cómica en 1978. El éxito ha sido tanto, que en 2004 se creó la primera película Garfield: The Movie en formato live action y su secuela dos años después Garfield: A Tail of Two Kitties.

Intensamente 2

Nuevos personajes llegan a la mente de Riley, para acompañar a Alegría, Tristeza, Asco, Ira y Miedo en la película Intensamente 2. Riley es una niña de once años quien, junto a sus padres, se muda a San Francisco en Estados Unidos. El cambio de ciudad hace que sus emociones entren en conflicto y se cuestionen cómo se relacionan con su nueva realidad. Esta es la trama que narró la película Intensa-mente, la cual Disney y Pixar estrenaron en el 2015. El 14 de junio llegará la siguiente parte.

Deadpool 3

La propuesta para el 26 de julio. Esta película tuvo un pequeño atraso en su producción debido a a huelga en Hollywood en donde esta cinta Beetlejuice 2 y Gladiator 2 detuvieron su rodaje que fue retomado en noviembre pasado.

Tras el éxito de las dos primeras películas regresa esta tercera entrega. Ryan Reynolds volverá a interpretar al antihéroe y Hugh Jackman regresará como Lobezno. ‘Deadpool 3’ llegará bajo la órbita del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney. Aun así, tendrá clasificación R, es decir, no recomendada para menores de 17 años.

Beetlejuice 2

La secuela del clásico de 1988 Beetlejuice ha terminado de grabarse y se espera su estreno para el 6 de septiembre. La película dirigida por Tim Burton reúne a Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, miembros del elenco original, junto a nuevas incorporaciones como Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux.

Joker: Folie a Deux

Secuela de la exitosa Joker (2019), llega esta cinta con Joaquin Phoenix como Arthur Fleck. “Folie à Deux” (en español, “Locura de dos“) es un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios, definido en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. Se estrenará el 4 de octubre.

Mufasa: El Rey León

Paracerrar el próximo año llegará esta película. Se propone para el 20 de diciembre. Una película que protagonizará el padre de Simba y que se espera lleve a los espectadores desde la juventud hasta sus primeros días como rey de la sabana.

En la versión original, Aaron Pierre será la voz de una versión más joven de Mufasa, con Kelvin Harrison Jr. asumiendo el papel de un joven Scar. Además, Seth Rogen, Billy Eichner y John Kani retomarán sus roles como Pumbaa, Timón y Rafiki, respectivamente.